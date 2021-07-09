منوبة: 48 محاميا بالجهة يطالبون في عريضة تضامن بالاسراع بتركيز مستشفى ميداني عسكري ووضع استراتيجية تقص ووقاية عاجلة

وات -

طالب 48 محاميا ومحامية من أبناء ولاية منوبة، في عريضة تضامن ومساندة أمضوها اليوم الجمعة، المصالح المعنية، بانقاذ ولاية منوبة من خلال الاسراع بتركيز مستشفى ميداني عسكري بها قادر على استيعاب المصابين بوباء "كورونا" وتلبية حاجياتهم من الاوكسجين.وأعرب المحامون من ابناء الجهة والعاملين بها، في العريضة التي حصلت "وات" على نسخة منها، عن تضامنهم المطلق مع اهالي ولاية منوبة خلال هذه المحنة الصحية العصيبة التي تشهد فيها مختلف معتمديات الجهة ارتفاعا في مؤشرات الاصابة والوفيات التي تجاوزت 611 حالة، مثمنين مجهودات الجيش الابيض الجبارة في الغرض.واعتبروا، انه امام ارتباط ولاية منوبة ببقية ولايات تونس الكبرى، وعدم قدرة وحدتي "كوفيد" بالقصاب والمستشفى المحلي بطبربة، على استيعاب المصابين، اضافة الى عدم توفر الخدمات الاستعجالية بالمرناقية وبرج العامري خاصة، فانها غير قادرة بمفردها، رغم امكانيات وجهود مصالحها الجهوية، على احتواء الازمة وكسر حلقات العدوى.واشاروا الى انه من الضروري الاسراع بتركيز المستشفي الميداني العسكري لاحتواء العدد المتزايد من المصابين وانقاذ حياتهم قبل فوات الاوان، مع وضع استراتيجية تقص ووقاية عاجلة وناجعة لاحتواء بؤر العدوى.كما دعوا مختلف مكوّنات المجتمع المدني والنخب الى الدفاع عن حق الحياة، أسمى الحقوق وأهمها، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية والمنفعية الضيقة، مع مزيد التطوع والتضامن لتوفير المعدات الطبية والاسرة الطبية للمستشفى المحلي بطبربة خاصة لدعم مجهودات الجيش الابيض في مواجهة الجائحة، وفق ما جاء في نصّ العريضة.