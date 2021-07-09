اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تدعو الى وجوب اعطاء المثل القدوة في تطبيق الاجراءات الوقائية ضد كورونا

دعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، اليوم الجمعة، الى وجوب إعطاء المثل القدوة في تطبيق الإجراءات الوقائية ضد جائحة كوفيد 19.وشددت اللجنة العلمية في بلاغ أصدرته إثر اجتماعها، على حتمية التقيد بقرار منع كل التجمعات وعلى ضرورة الاحترام التام لتدابير الوقاية الفردية والجماعية،وأفادت انه أمام "الخطورة القصوى للوضعية الوبائية مع تسجيل عدد متزايد للحالات المكتشفة ولحالات الوفيات جراء الفيروس"، فإن كل تجاوز يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي للوطن ولأرواح التونسيات والتونسيين.يشار الى تونس تشهد منذ أيام معدلات قياسية لانتشار فيروس كورونا، حيث ناهز عدد الاصابات اليومية 10 آلاف اصابة يوم 7 جويلية وتجاوزت الوفيات 130 حالة لتقترب حصيلة الوفيات من 16 ألف حالة منذ ظهور الوباء في تونس.