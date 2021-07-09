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منوبة: ايقاف 09 اشخاص وتحرير 764 مخالفة من اجل الاخلال باجراءات مجابهة فيروس "كورونا" منذ بداية شهر جوان

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 13:02 قراءة: 0 د, 46 ث
وات - اسفرت حملات مراقبة الاخلال بتراتيب حظر الجولان والبروتوكولات الصحية وبقية الاجراءات التي تم اتخاذها خلال شهر جوان للتوقي من فيروس "كورونا"، والتي تم تنفيذها بولاية منوبة الى حدود 06 جويلية الجاري، عن ايقاف 09 اشخاص منهم صاحبي مطعم ومقهى وتحرير 764 مخالفة، وغلق 34 مقهى ومشرب وقاعة شاي، وذلك وفق تقرير صادر عن الولاية.

وتعلقت المخالفات المسجلة، وفق ذات التقرير الذي تلقت (وات) نسخة منه، ب397 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، و216 مخالفة صحية، و74 مخالفة اقتصادية وسحب 54 رخصة سياقة و27 بطاقة تعريف جبائية.


وتمّ خلال الحملة التّي تجنّدت لها مختلف الاسلاك الامنية بالجهة، إصدار 35 تنبيها كتابيا، وازالة 65 نقطة انتصاب فوضوي وايقاف 04 حفلات زواج ونجاح، بالقوة العامة، في طبربة وبرج العامري ومنوبة والجديدة هذا مع غلق فوري ل185 محلا مفتوحا للعموم، وحجز الات قهوة وقوارير نارجيلة(شيشة) والات وزن.

وتأتي هذه الجهود الامنيّة، بالتوازي مع تدخلات حفظ الامن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة شتى مظاهر الانحراف بمختلف الاحياء السكنية.



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