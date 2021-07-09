تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى ليبيا حتى إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجويّة التونسية في بلاغ لها، عن تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا حتى إشعار آخر وجاء هذا الاجراء وفقا لقرار السلطات الليبية غلق كل الحدود الجوية والبحرية والبرية مع تونس بداية من يوم 8 جويلية 2021 إلى إشعار آخر، بسبب تردي الوضع الوبائي بتونس والتفشي الكبير لفيروس كورونا وأوضحت الناقلة الوطنية أنه يمكن الحصول على أي معلومات عبر الاتصال بمركز الاتصال الخاص بها على الارقام التالية : /تونس :77771081 /من الخارج: (216+) 70103700/ (216+)70101300 أو عن طريق البريد الإلكتروني على العنوان callcenter@tunisair.com.tnوللتذكير فقد تزامنت زيارة رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى ليبيا، مع استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط التونسية تونس- طرابلس، حيث كانت أولى الرحلات الجوية بين تونس وليبيا يوم الاثنين 17 ماي 2021 وذلك بعد انقطاع دام 7 سنوات وكانت الرحلات الجوية المنتظمة باتجاه طرابلس قد انطلقت يوم 22 ماي 2021 .