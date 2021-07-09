   Warda - بودّعك  

تمديد عقد مدرب النادي الافريقي منتصر الوحيشي حتى موفى جوان 2023

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 15:14 قراءة: 0 د, 22 ث
اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي تجديد عقد مدرب فريق أكابر كرة القدم منتصر الوحيشي لمدة موسمين إلى موفى جوان 2023
ويذكر ان منتصر الوحيشي توفق في انقاذ الفريق من شبح النزول بعد ان تسلم مقاليد التسيير خلال الشطر الثاني من البطولة بعد مرحلة ذهاب كارثية هي الاسواء في تاريخ النادي . كما قاد الفريق الى نهائي كاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف ) الذي خسره بركلات الترجيح امام النادي الصفاقسي .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228971



En continu

Toutes les news

السبت 10 جويلية 2021|29 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:42 16:16 12:32 05:09 03:20
25°
 34° % 61 :الرطــوبة
تونــس 24°
3.09 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
34°-2434°-2339°-2737°-2530°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  Prochain match le dimanche 11 juillet
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة