تمديد عقد مدرب النادي الافريقي منتصر الوحيشي حتى موفى جوان 2023

اعلنت الهيئة المديرة للنادي الافريقي تجديد عقد مدرب فريق أكابر كرة القدم منتصر الوحيشي لمدة موسمين إلى موفى جوان 2023

ويذكر ان منتصر الوحيشي توفق في انقاذ الفريق من شبح النزول بعد ان تسلم مقاليد التسيير خلال الشطر الثاني من البطولة بعد مرحلة ذهاب كارثية هي الاسواء في تاريخ النادي . كما قاد الفريق الى نهائي كاس تونس ( نسخة صالح بن يوسف ) الذي خسره بركلات الترجيح امام النادي الصفاقسي .



