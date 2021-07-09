الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 9 جويلية

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المهدية: تسجيل 3 وفيات و166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



سوسة: تواصل معدّلات انتشار العدوى بفيروس "كورونا" وبلوغها 941 إصابة لكل 100 ألف ساكن بكامل الجهة

تطاوين-كوفيد 19: تسجيل 4 وفيات و356 إصابة جديدة

المنستير: حالة وبائية صعبة جدّا في ظلّ تضاعف معدّل الوفيات اليومي

منوبة: 13 حالة وفاة و334 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 142 حالة شفاء

قابس: تسجيل حالتي وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

القصرين: الوضع الوبائي يسير نحو التأزم في ظلّ ارتفاع المعدل الجهوي للإصابات إلى 560 إصابة على كل 100 ألف ساكن

قبلي-كوفيد19: تسجيل 143 اصابة جديدة وارتفاع المؤشر التراكمي للاصابات إلى قرابة 425 حالة على كل 100 الف ساكن

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بولاية تونس الى 1869 بعد تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الساعات 24 الأخيرة



صفاقس-كوفيد19: إحصاء 6 وفيات و329 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سيدي بوزيد: تسجيل 5 وفيات و190 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

بنزرت: تسجيل 7 وفيات واصابة 496 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد

الكاف: تسجيل 11 حالة وفاة و196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

سليانة: تسجيل 7 حالات وفاة و159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سيدي بوزيد: 31117 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس "كورونا"



القصرين: تخصيص جناح من المستشفى الجهوي بسبيطلة لاستيعاب مرضى الكوفيد 19

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الجمعة، 3 وفيات لمصابين بفيروس كورونا المستجد بمعتمديات قصور الساف والسواسي والمهدية.وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ353 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 166 إصابة جديدة مع تعافي 95 حالة شفاء.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 46 بالمهدية و40 بالجم و31 بهبيرة و19 بملولش و14 بالشابة و7 بقصور الساف و6 بشربان وإصابتين (02) بسيدي علوان وإصابة واحدة بالسواسي.وبلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 16417، من بينها 13782 حالة شفاء و435 حالة وفاة و2200 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 975 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل إجمالي المنتفعين بالتطعيم 60686، من بينهم 19622 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.تواصل المنحى التصاعدي لعدوى الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية سوسة، حيث ارتفع، اليوم الجمعة، عدد حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بالجهة الى 384 حالة، منها 66 حالة من ولايات مجاورة، يتوزّعون إلى 282 بأسرة الاكسيجين، و76 بأقسام الإنعاش، و26 تحت التنفّس الاصطناعي.وارتفع كذلك عدد الوفيات بالجهة، الى 968 حالة وفاة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، اليوم الجمعة، إلى جانب ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 34663 إصابة، بعد تسجيل 611 إصابة جديدة.وأكّد المدير الجهوي للصحة بسوسة، محمد الغضباني، ان الوضع الوبائي بالجهة على غاية من الخطورة، خاصة بعد تسجيل 41 وفاة خلال الـ4 أيام الأخيرة، وتواصل ارتفاع معدلات انشار العدوى، التي بلغت 941 إصابة لكل 100 الف ساكن في كامل الولاية، وتجاوزت في معتمدية القلعة الصغرى معدل 1850 إصابة لكل 100 الف ساكن خلال الأيام القليلة الماضية.يذكر أن أعضاء خليّة الكوفيد، ورؤساء أقسام المستشفي الجامعي فرحات حشاد بسوسة، أطلقوا، أمس الخميس، نداء استغاثة بسبب ما اعتبروه "تأزم للوضع الصحي وكثرة حالات الاصابة بفيروس 'كورونا' أمام عجز المستشفي عن استيعابهم".سجّلت في ولاية تطاوين طيلة الاسبوع الجاري ارقاما قياسية في عدد الوفيات والاصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، حيث اعلنت الادارة الجهوية للصحة، اليوم الجمعة، عن وفاة 4 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، 2 منهم في معتمدية تطاوين الجنوبية وحالة بكل من معتمدية تطاوين الشمالية ومعتمدية الصمار.وبموجب الوفيات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الوباء، منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020، الى 302 حالة توزعت الى 139 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و66 في تطاوين الجنوبية، و 50 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و10 في رمادة، و9 في الصمار و6 في ذهيبة.كما سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال 24 ساعة الماضية، وحسب تحيينها الاخير للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" في الجهة نشرته اليوم الجمعة، 356 اصابة جديدة تتوزع الى 229 في معتمدية تطاوين الشمالية، و90 في معتمدية تطاوين الجنوبية، و16 في غمراسن، و10 في بني مهيرة، و07 حالات في رمادة، و03 حالات في الصمار، واصابة واحدة في ذهيبة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس منذ بداية الجائحة الى 7934 اصابة مؤكدة.ويخضع حاليا 24 مصابا بفيروس "كورونا "للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، فيما يقيم 4 مصابين آخرين في قسم كوفيد19 بالمستشفى المحلي برمادة، و6 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى، وقد تجاوزت كل هذه الاقسام طاقتها القصوى.هذا وسجلت الجهة خلال الايام الثلاثة الاخيرة 12 وفاة وأكثر من 1000 اصابة مؤكدة جديدة رغم الحملات الامنية والاجراءات والقرارات التي فرضتها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للحد من التفشي الواسع لهذا الوباء في مختلف مناطق الولاية من ذلك الحجر الصحي الشامل والموجه على جميع معتمديات الولاية باستثناءبني مهيرة الى غاية 11 جويلية الجاري وبعضها الى غاية 18 من الشهر الجاري.يذكر ان الادارة العامة للصحة العسكرية تنفّذ بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة العمومية، بداية من يوم امس الخميس والى غاية 16 عشر من الشهر الجاري، حملة واسعة وشاملة لتلقيح ما لا يقل عن 20 الف مواطن في مختلف مناطق الجهة.أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، اليوم الجمعة، أنّ الحالة الوبائية بولاية المنستير صعبة جدّا، حيث تضاعف معدّل الوفيات اليومي من 0.5 وفاة يوميا إلى1.7 وفاة يوميا حاليا وبلغ مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة وإلى غاية 7 جويلية الجاري 582 وفاة.وأضاف، في تصريح لـ"وات"، أنّ عدد الحالات الإيجابية في تصاعد يوميا، حيث تم تسجيل 543 إصابة جديدة، ارتفع بوجبها العدد الجملي للإصابات إلى 27 ألفا و540 إصابة، وبلغت الحالات النشيطة 6763 حالة نشيطة بما يؤكد مقارنة بعدد الوفيات جاهزية المؤسسات الصحية بالجهة وعملها الدؤوب، وفق تعبيره.ويعدّ قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 38 سريرا منها 36 في حالة اشغال أي بنسبة 94.7 في المائة علاوة على 94 سرير أكسجين 80 منها في حالة اشغال في أقسام أخرى بهذا المستشفى، إلى جانب إضافة 40 سرير جديد في ظرف أسبوع، فيما وبلغت نسبة إشغال أسرة "كوفيد" 100 في المائة بكلّ من المستشفيات العمومية بالمكنين، وقصر هلال، وجمال، وطبلبة.وتبلغ النسبة الجهوية لاشغال أسرة "الكوفيد" البالغ عددها 266 سريرا 94 في المائة، وتمّ، في إطار التأقلم مع تطور الوضع الوبائي، إضافة أسرة أوكسيجين بقصر هلال التي مرت من 19 سرير أكسيجين إلى 26 سريرا وقريبا 11 سريرا جديدا، وفي المكنين إضافة قرابة 20 سريرا جديدا ليصبح المجموع 42 سرير أكسجين، فيما تضم جمال 40 سريرا، وطبلبة 16 سرير، حسب الببة.وأشار المدير الجهوي للصحة إلى أنّ وجود تنسيق جيّد بين مختلف المتدخلين في المجال الصحي بولاية المنستير وهو ما يفسّر عدم خروج الوضع عن السيطرة، وفق تصوّره، محمّلا مسؤولية الوضع الوبائي الكارثي الحالي إلى عدم احترام العديد من المواطنين للبروتوكولات الصحية بإقامتهم الأفراح والمآتم.وحافظت ولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا مسجلة 914 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن في حين تراوحت الإصابات في معتمدياتها بين 1530 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بجمال و338 إصابة ببني حسان.وتطورت نسبة التغطية الجهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد 19" إلى غاية الأمس إلى 14.77 في المائة للجرعة الأولى و5.94 للجرعة الثانية.سجّلت ولاية منوبة، أمس الخميس، 13 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا"، توزعت على طبربة بـ07 حالات، ووادي الليل بـ04 حالات، إلى جانب حالتين بكل من منوبة والمرناقية، ليبلغ إجمالي الوفيات 624 حالة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.ورصدت المصالح الجهوية للصحّة، أيضا، 334 إصابة جديدة، منها 191 اصابة تم اكتشافها عبر الاختبارات السريعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 4357 حالة.في المقابل، سجلت الجهة 142 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 16432 حالة من جملة 21413 إصابة مؤكدة منذ انتشار الجائحة.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة بـ1319 حالة، بعد تسجيلها اليوم لـ130 إصابة جديدة، وطبربة بـ894 حالة، بعد تسجيلها اليوم لـ89 إصابة جديدة، ووادي الليل بـ580 حالة، والمرناقية بـ511 حالة، ودوار هيشر بـ411 حالة، والجديدة بـ399 حالة، والبطان بـ188 حالة، وبرج العامري بـ105 حالات.يذكر ان فيروس "كورونا"، تسبب يوم أمس الخميس، في طبربة في سادس حالة وفاة صلب نفس العائلة، بعد ان فقدت هذه العائلة بين 25 أكتوبر 2020 و27 أفريل 2021، 4 أشقاء وحفيد.سجّلت ولاية قابس، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس بالجهة إلى 473 وفاة، والإصابات إلى 15113 إصابة مؤكدة منذ ظهور الجائحة، وفق ما ذكره اليوم الجمعة، منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوي للصحة، حسن جبران.وأوضح جبران، في تصريح لـ(وات)، أن الحالات الإيجابية المسجلة تم رصدها بعد تلقي الإدارة نتيجة 213 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، مشيرا الى ان الإصابات الجديدة توزعت الى 41 إصابة بقابس الجنوبية، و11 بقابس المدينة، و08 بقابس الغربية، و05 بكل من مطماطة الجديدة ووذرف، و03 بمارث، واصابتين بكل من الحامة والمطوية.وبيّن ذات المصدر، أن العدد الجملي للأشخاص المتعافين من فيروس "كورونا"، بلغ إلى حد الآن 14389 شخصا، في حين تقدر الحالات النشطة بالجهة حاليا بـ722 حالة، من بينها 255 حالة بقابس الجنوبية، و135 حالة بمطماطة الجديدة، و87 حالة بوذرف، و62 حالة بالحامة، و51 حالة بمارث.بلغ المعدل الجهوي للإصابات بوباء "كورونا" في ولاية القصرين، خلال الـ14 يوما المنقضية، 560 إصابة على كل 100 ألف ساكن، فيما بلغ معدل إنتشار الفيروس بالقصرين الكبرى التي تضم كل من معتمديات القصرينالشمالية والجنوبية والزهور 960 إصابة على كل 100 ألف ساكن.وتجاوزت الإصابات في 4 معتمديات أخرى 400 إصابة على 100 ألف ساكن على غرار معتمديات سبيطلة، وحاسي الفريد، وماجل بلعباس، بما يسير بالوضع الوبائي نحو التأزم، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرينفي تصريح لـ( وات)وشدّد المحمدي على ضرورة توخّي الحذر،، والتقيّد التام بمقتضيات البروتوكول الصحي، والإلتزام بقواعد حفظ الصحة في ظل تفاقم الوضع الوبائي الحالي بالجهة، وتسارع وتيرة الإصابات والوفيات بشكل يومي، إضافة إلى ارتفاع المرضى المقيمين بأجنحة الأوكسجين والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين والمستشفيات المحلية.ودعا كافة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى الوعي بخطورة الوضع الوبائي بالجهة حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، إلى جانب المبادرة بالتسجيل في منصة التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد للتوقي من مخاطر هذا الوباء.وبيّن، في هذا السياق، أن حملات التلقيح المتنقلة متواصلة بالمناطق الريفية النائية بمختلف معتمديات الولاية وبلغت اليوم أسبوعها الثاني، وتم في إطارها تلقيح ما يقارب 4 آلاف مواطن تفوق أعمارهم 60 سنة بكل من أرياف معتمديات ماجل بلعباس، وفريانة، وحيدرة، وفوسانة، وجدليان، وسبيطلة، وتالة، والعيون.يشار إلى أن الحصيلة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" قد بلغت بالجهة منذ بداية الجائحة 630 وفاة بالإضافة إلى 18 ألفا و400 إصابة.أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 143 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ثبتت 7 منها من بين 17 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي، في حين تم التاكد من 126 حالة اخرى عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او بعض المخابر الخاصة.وبموجب الإصابات الجديدة المسجّلة، يرتفع اجمالي إجمالي الإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء الـــــى اليوم الى 8927 إصابة منها 7892 حالة تعافي فيما لا تزال 717 حالة مصنفة نشطة.واشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الطبية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، في تصريح اليوم الجمعة لـ"وات"، الى عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الاصابة بالفيروس ليظل اجمالي عدد ضحايا الفيروس المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي مستقرا الى حد الان في حدود 316 حالة.وأبرز، من جهة أخرى، ان المؤشر التراكمي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ بولاية قبلي خلال الـ14 يوم الاخيرة 424.4 إصابة على كل 100 الف ساكن.وأضاف أن المؤشر التراكمي للاصابات حسب المعتمديات يظهر تواصل تصدر معتمدية الفوار لباقي معتمديات الجهة بـ 1345.4 حالة على كل 100 الف ساكن، تليها معتمدية سوق الاحد بـ 543.5 حالة على كل مائة الف ساكن، و يبلغ هذا المؤشر325.1 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية قبلي الجنوبية، و289.8 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية دوز الشمالية، وبلغ 278.9 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية قبلي الشمالية، في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 228.2 حالة على كل 100 الف ساكن، لتتذيل معتمدية دوز الجنوبية هذا الترتيب بـ126.1 حالة فقط على كل 100 الف ساكن.وذكر المصدر ذاته أن احدث تحيين لتوزيع الحالات التي لا تزال مصنّفة نشطة بالجهة، حسب المعتمديات، يظهر وجود 95 حالة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية، و106 حالات بمعتمدية قبلي الجنوبية، في حين توجد 90 حالة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية، و25 حالة بمعتــمدية دوز الجنــوبية، اما بمعتمدية سوق الاحد فلا تزال 159 حالة مصنفة نشطة، فيما توجد 227 حالة بمعتمدية الفوار، و12 حالة بمعتمدية رجيم معتوق، الى جانب وجود 3 حالات اخرى نشطة لم يتم بعد تحديد مكانها.ارتفع إجمالي وفيات كورونا في ولاية تونس الى 1869 بعد تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة ، وفق ما أعلن عنه المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر .وأستناادا الى آخر الإحصائيات التي صرح بها طارق بن ناصر اليوم الجمعة فان ولاية تونس سجّلت 632 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة ليرتفع العدد الجملي الى40128 حالة مؤكدة منذ فتج الحدود بتاريخ 27 جوان 2020.وأكّد المتحدث وجود 827 حالة من مجموع 40128 حالة مؤكّدة بفيروس كورونا مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة منها 492 حالة مقيمة في المستشفيات و335 في المصحات الخاصة منهم 151 في قسم الإنعاش.و بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي إلى غاية الساعات الأربع وعشرين الأخيرة 31049 مقابل خضوع 7210 أشخاص إلى الحجر الصحي الذاتي وفق تصريح المدير الجهوي للصحة.أحصت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات و329 إصابة جديدة بوباء "كورونا" على مجموع 1082 تحليلا أي بنسبة إيجابية تتجاوز 30 بالمائة.ومع ارتفاع مؤشرات انتشار الوباء، عرفت مؤشرات الإيواء الطبي بالمؤسسات الاستشفائية للجهة بدورها ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عدد المصابين المقيمين بأقسام الأكسيجين 198 مصابا، وبأقسام الإنعاش 25 مصابا، وفي المصحات الخاصة 40 مصابا.وتشير الإحصائيات إلى بلوغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في ولاية صفاقس، منذ ظهور الجائحة إلى الآن، 1254 حالة وفاة وإجمالي الحالات الإيجابية المكتشفة أكثر من 41 ألف حالة، وعدد حالات الشفاء أكثر من 36 ألف شخص.سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 5 وفيات (3 مؤكدة و2 محتملة) و190 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 92 حالة شفاء، وفق ما أفاد كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بشير السعيدي (وات).وباحتساب الحالات الجديدة، ارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد الى 14576 إصابة مؤكدة من بينها 12579 حالة شفاء و406 حالات وفاة .وتتوزع الإصابات المؤكدة الجديدة على معتمديات سوق الجديد ب8 حالات، وجلمة ب6 حالات، ومنزل بوزيان ب18 حالة، وبئر الحفي ب3 حالات، والرقاب ب26 حالة، والمكناسي بحالتين، وسيدي بوزيد الشرقية ب6 حالات، وسيدي بوزيد الغربية ب97 حالة، وسيدي علي بون ب17 حالة، والسعيدة ب3 حالات، وأولاد حفوز ب4 حالات.كما تم ايواء 19 مريضا بمستشفيات الجهة ليبغ العدد الجملي للمقيمين حاليا بالمستشفيات 96 مصابا.أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت سلمى المشيرقي ان الجهة الصحية بالجهة سجلت يوم امس الخميس وفاة 7 اشخاص واصابة 496 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد.وأضافت ان 9 معتمديات من اصل 14 معتمدية بولاية بنزرت تجاوزت معدل الإصابات بالفيروس بها ال400 إصابة على 100 الف ساكن وهي معتمدية بنزرت الشمالية التي سجلت 2007 إصابات على 100 الف ساكن، ومعتمدية جرزونة التي سجلت 1881 إصابة على 100 الف ساكن ومعتمدية منزل جميل التي سجلت إصابة 594 شخصا على 100 الف ساكنوسجلت معتمدية جومين إصابة 431 شخصا على 100 الف ساكن وسجلت منزل بورقيبة إصابة 469 شخصا على 100 الف ساكن والتحقت معتمديات اوتيك ببقية المعتمديات السابقة بتسجيلها 400 إصابة على 100 الف ساكن والعالية بتسجيل 404 إصابات على 100 الف ساكن وماطر بتسجيل 547 إصابة على 100 الف ساكن وبنزرت الجنوبية بتسجيل إصابة 404 اشخاص على 100 الف ساكن، وهو ما يجعل مؤشر الجهة ككل من حيث الإصابات بالفيروس في حدود مرتفع جدا يقدر ب699 إصابة على 100 الف ساكن .ولاحظت مشيرقي ان العدد الإجمالي للاصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بالجهة بلغ 17080 شخصا شفي منهم 12918 شخصا بينما بلغ عدد الوفيات 681 شخصا، وعدد المصابين بالفيروس ممن خضعوا للتحاليل بالجهة ككل 3500 مصاب.يشار الى ان النسبة العامة للايواء باسرة الاوكسيجين التي تم الترفيع فيها مؤخرا من 181 سريرا الى 264 سريرا تعادل 84 بالمائة بينما بلغت نسبة الايواء في اسرة الإنعاش "حدا مفزعا وخطيرا" وهو 93 بالمائة، وفق تعبير عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 11 حالة وفاة و196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة، وذلك بعد صدور نتائج 340 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 جويلية وهي أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلادوارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة إلى 394 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 12185 حالة منها 10810 حالات تعافكما ارتفع عدد المقيمين بالمستشفيات جراء الاصابات بفيروس "كورونا" المسجد إلى 108 اشخاص منهم 12 شخصا في اقسام الانعاش والعلاج المكثف وكذلك عدد المقيمين بالمستشفيات الذي قفز إلى 1375 حالةواعتبر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) أن هذه الارقام "المفزعة جدا" تبرز حجم انتشار الوباء في الجهة، وتكاثر عدد الوفيات والاصابات بعدوى الفيروس، مجددا الدعوة إلى احترام البروتوكول الصحي في كل جوانبه، بهدف كسر حلقة العدوى بالفيروس والمحافظة على صحة الجميع- سجلت ولاية سليانة، أمس الخميس، 7 حالات وفاة و159 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 10442 حالة مؤكدة وعدد الوفيات الى 328 حالة، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 52 اصابة بسليانة المدينة، و25 اصابة ببرقو و8 اصابات بقعفور، و5 اصابات بمكثر و10 اصابات بسيدي بورويس، و22 اصابة بالروحية، و28 اصابة بالكريبوبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 53 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و72 حالة بالمستشفيات المحليةبلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الخميس، 31117 شخصا من الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" رفيق نصيبي (وات).وأشار نصيبي إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ 12115 شخصا، وعدد حالات الذين تعرضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 98 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس "كورونا" قد بلغ 73451 شخصا حسب آخر تحيين.أفضت ، جلسة عمل انعقدت ، أمس الخميس ، بمقر ولاية القصرين ، إلى الإتفاق على التجهيز العاجل للأقسام المنجزة ضمن مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف- ب - في سبيطلة ، والمتوقفة أشغاله من فترة بسبب عدم خلاص المقاول وتقسيم الأشغال المتبقية إلى ثلاث مراحل تبعا للجدولة الزمنية المحيّنة والمقترحة من طرف المقاولة علما بأن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع فاقت 90 بالمائة .ويأتي هذا الاتفاق وفق ما أفادت به ( وات) مصالح دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين ، بهدف وضع الأقسام المذكورة على ذمة مرضى كوفيد 19 بالجهة في ظلّ تطوّر الوضع الوبائي الحالي بمختلف معتمديات الولاية وتواصل المنحى التصاعدي للإصابات ، الى جانب تدعيم جاهزية المؤسسات الصحية بالجهة والترفيع في طاقة استيعابها لمرضى الكورونا.وأشرف على الجلسة والي الجهة ، عادل المبروك وكاتب عام الولاية والمدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز ورئيس وحدة متابعة المشروع والمدير الجهوي للصحة و رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة ووكيل المقاولة مصحوبا بالمصمّمين والمناولين المكلّفين بالأقساط الخاصة حسب ذات المصدر.