"الكرامة القابضة تنهي عملية التفويت في مساھمات الدولة في رأس مال "الأبرشیة" لشركة "السياحة

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أنهت شركة الكرامة القابضة عملية التفویت في مساھمات الدولة في رأس مال شركة "الأبرشیة" (100 بالمائة) لفائدة شركة "السياحة" التابعة لمجمع شبشوب.وتمت عملية التفويت، أمس الخميس بمقر شركة الكرامة القابضة، وفق بيانات نشرتها الكرامة القابضة.وشركة الأبرشیة ھي شركة خفیة الاسم تأسست سنة 2007 برأس مال قدره 900.000 دینار ویتكون من 90.000 سھم.ویتمثل نشاط الشركة في استغلال مركز ثقافي وترفیھي وقاعة ریاضة وقاعة حلاقة و مركز استشفاء بالمیاه.وتستغل شركة الأبرشیة أرض مساحتھا 2.000 م ² بموجب عقد لزمة یمتد لمدة 60 سنة شید علیھا مركز استشفاء بالمیاه یحتوي على حوض سباحة مغطاة وحمام وقاعات تدلیك و قاعة ریاضة و قاعة تجمیل