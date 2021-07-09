تحوير في خدمات النقل على مختلف الشبكات بولايات تونس الكبرى

أعلنت شركة النقل بتونس عن تحوير في خدمات النقل على مختلف الشبكات وذلك على اثر قرار الحجر الصحي الشامل بكامل منطقة تونس الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مؤكدة ضرورة الاستظهار بتراخيص تنقل وارتداء الكمامة قبل الولوج إلى فضاءات النقل و عند امتطاء العربات.* شبكة الحافلات: تمتد فترة الجولان على مدى كامل اليوم من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بتواتر قدره ساعة بين السفرات و ذلك على الخطوط التالية: 44 و 42 و 116 و 16 ث و 6 ص و 20 و 18 ت و 27 و 38 ب و 20 أ و 32 و 32 ب و 65 و 104 و 23 و 33 و 23 H و 22 و 24 و 25 و 26 و 26 أ و 3710 و 74 .*الشبكة الحديدية : تمتد فترة الجولان من الساعة الخامسة و الربع صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا و بتواتر قدره ساعة بين سفرات جميع خطوط المترو و الخط تونس- حلق الوادي- المرسى.