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تحوير في خدمات النقل على مختلف الشبكات بولايات تونس الكبرى

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 10:40 قراءة: 0 د, 51 ث
أعلنت شركة النقل بتونس عن تحوير في خدمات النقل على مختلف الشبكات وذلك على اثر قرار الحجر الصحي الشامل بكامل منطقة تونس الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مؤكدة ضرورة الاستظهار بتراخيص تنقل وارتداء الكمامة قبل الولوج إلى فضاءات النقل و عند امتطاء العربات.

وستكون خدمات النقل على مختلف الشبكات على النحو التالي:


* شبكة الحافلات: تمتد فترة الجولان على مدى كامل اليوم من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء بتواتر قدره ساعة بين السفرات و ذلك على الخطوط التالية: 44 و 42 و 116 و 16 ث و 6 ص و 20 و 18 ت و 27 و 38 ب و 20 أ و 32 و 32 ب و 65 و 104 و 23 و 33 و 23 H و 22 و 24 و 25 و 26 و 26 أ و 3710 و 74 .

*الشبكة الحديدية : تمتد فترة الجولان من الساعة الخامسة و الربع صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا و بتواتر قدره ساعة بين سفرات جميع خطوط المترو و الخط تونس- حلق الوادي- المرسى.






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