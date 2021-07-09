كوناكت" تطالب الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص لتغطية تكاليف حملة تلقيح ضد كورونا للموظفين والعاملين بالشركات"

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طالبت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، الجمعة، الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص لتغطية التكاليف المتعلقة بإجراء حملة التلقيح ضد كورونا للموظفين والعاملين بالشركات.وارجعت "كوناكت" طلبها ،وفق بلاغ اصدرته عقب الاجتماع الافتراضي لمجلسها التنفيذي يوم 6 جويلية 2021، الى الرغبة في الحد من الخسائر البشرية والتدهور الخطير للاقتصاد التونسي.واعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء تطور الأزمة الصحية في البلاد وانعكاساتها الخطيرة على حياة التونسيين، في جميع الجهات خاصة و أنّ انتشار انتشار الوباء يمثل خطرا على المستوى البشري وما لذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة.ودقت المنظمة ، في سياق متصل، ناقوس الخطر بشأن بطء وتيرة حملة التلقيح وتدعو الحكومة إلى إجراء تطعيم شامل وسريع لجميع الفئات العمرية من السكان.وكررت طلبها المستعجل لتسريع عملية التلقيح لتحقيق نسبة تطعيم مقبولة ومناعة جماعية في أسرع وقت ممكن من أجل استئناف منوال اقتصادي طبيعي وتلافي المناخ الاجتماعي الهشّ.