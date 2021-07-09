كوناكت" تطالب الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص لتغطية تكاليف حملة تلقيح ضد كورونا للموظفين والعاملين بالشركات"

وات - طالبت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، الجمعة، الحكومة بفتح المجال للقطاع الخاص لتغطية التكاليف المتعلقة بإجراء حملة التلقيح ضد كورونا للموظفين والعاملين بالشركات.
وارجعت "كوناكت" طلبها ،وفق بلاغ اصدرته عقب الاجتماع الافتراضي لمجلسها التنفيذي يوم 6 جويلية 2021، الى الرغبة في الحد من الخسائر البشرية والتدهور الخطير للاقتصاد التونسي.
واعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء تطور الأزمة الصحية في البلاد وانعكاساتها الخطيرة على حياة التونسيين، في جميع الجهات خاصة و أنّ انتشار انتشار الوباء يمثل خطرا على المستوى البشري وما لذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة.
ودقت المنظمة ، في سياق متصل، ناقوس الخطر بشأن بطء وتيرة حملة التلقيح وتدعو الحكومة إلى إجراء تطعيم شامل وسريع لجميع الفئات العمرية من السكان.
وكررت طلبها المستعجل لتسريع عملية التلقيح لتحقيق نسبة تطعيم مقبولة ومناعة جماعية في أسرع وقت ممكن من أجل استئناف منوال اقتصادي طبيعي وتلافي المناخ الاجتماعي الهشّ.
وارجعت "كوناكت" طلبها ،وفق بلاغ اصدرته عقب الاجتماع الافتراضي لمجلسها التنفيذي يوم 6 جويلية 2021، الى الرغبة في الحد من الخسائر البشرية والتدهور الخطير للاقتصاد التونسي.
واعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء تطور الأزمة الصحية في البلاد وانعكاساتها الخطيرة على حياة التونسيين، في جميع الجهات خاصة و أنّ انتشار انتشار الوباء يمثل خطرا على المستوى البشري وما لذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة.
ودقت المنظمة ، في سياق متصل، ناقوس الخطر بشأن بطء وتيرة حملة التلقيح وتدعو الحكومة إلى إجراء تطعيم شامل وسريع لجميع الفئات العمرية من السكان.
وكررت طلبها المستعجل لتسريع عملية التلقيح لتحقيق نسبة تطعيم مقبولة ومناعة جماعية في أسرع وقت ممكن من أجل استئناف منوال اقتصادي طبيعي وتلافي المناخ الاجتماعي الهشّ.
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