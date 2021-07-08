"الكريديف" يتحصل على النسخة الثانية لجائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء في الدول الأعضاء

تحصّل، اليوم الخميس، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، التابع لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، على النسخة الثانية من جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات النساء في الدول الأعضاء.وتسلمت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل ظهر اليوم، بالقاهرة، الجائزة في ختام مشاركتها في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، المنعقدة من 6 إلى 8 جويلية الجاري تحت شعار "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل جائحة كوفيد- 19 وما بعدها".وكانت تقدمت لهذه الجائزة تسعة ترشحات من أذربيدجان، والباكستان عن المجموعة الآسيوية، والتشاد وبوركينا فاسو ونيجيريا عن المجموعة الإفريقية، والمملكة العربية السعودية ولبنان وتونس عن المجموعة العربية، ليقع اختيار لجنة التحكيم على مركز "الكريديف" للتويج بالجائزة.