تسجيل إضطراب في توزيع مياه الشرب ببعض المناطق بولاية تونس

أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه،الخميس، أنه من المنتظر تسجيل إضطراب في توزيع مياه الشرب بكل من معتمديات الخضراء وباب سويقة والعمران والمنزه، وذلك بداية من الساعة الثامنة من مساء، الخميس.ويأتي هذا الإضطراب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، نتيجة للإرتفاع المتواصل لدرجات الحرارة لأيام متتالية، مما تسبب في تزايد الطلب على المياه ممّا إستوجب القيام بتعديل على مستوى الخزّانات والمنشآت المائية المزوّدة لتونس العاصمة.ومن المنتظر إعادة التوزيع بصفة طبيعيّة بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم الجمعة 9 جويلية 2021.ودعت الشركة في هذا الصدد، حرفائها إلى ترشيد الإستهلاك، وتأجيل الاستعمالات الثانوية للمياه على غرار غسل السيّارات وري المساحات الخضراء والحدائق، وفق نص البلاغ.