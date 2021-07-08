   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

جمعية الصيادلة تعبر عن استعداد الصيادلة المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بأسعار رمزية

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 17:03 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - عبّر رئيس جمعية الصيادلة، ناظم الشاكري، اليوم الخميس، عن استعداد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.

وقال، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "نقترح أن يكون دعم المجهود الوطني في عملية التلقيح عبر تلقيح المواطنين بأسعار رمزية"


واعتبر ان الهدف المنشود يتمثل في تسريع نسق الحملة الوطنية للتلقيح، الذي قال انه دون المأمول.

وبيّن أن عدد الصيدليات الخاصة والمقدر بـ2300 صيدلية منتشرة في جميع انحاء البلاد، سيمكن من تلقيح اكبر عدد ممكن في اليوم.

وتابع "بعملية حسابية بسيطة اذا قامت كل صيدلية بتطعيم 100 مواطن يوميا فذلك يمكن في ظرف شهر تطعيم اكثر من 7 ملايين شخص.

وأشار الى ان هذه البادرة من شأنها أن تقلص النفقات التي يقع توظيفها في مراكز التلقيح .

وأوضح أن تشريك الصيدليات الخاصة في التلقيح، يفسح المجال امام المواطنين لاختيار نوعية اللقاح التي يخيرونها وهو ما سيساهم في تقليص الأعباء المالية على الدولة في جلب لقاحات يعزف البعض عنها، على غرار لقاح "أسترازينكا".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228919

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 00h 03m |           
اسعار رمزية.... ه‍ل تقصد 50 او 60 دينار للجرعة الواحدة. رمزية ههههه مثل سيارات شعبية ب 30 مليون . حتى هو الشعب غني للعنكوش.



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