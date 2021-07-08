صفاقس: إقرار الحجر الصحي الموجه بمعتمدية المحرس بداية من يوم غد وإلى غاية 20 جويلية الجاري

وات -

قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها بصفاقس فرض الحجر الصحي الموجّه بمعتمدية المحرس انطلاقا من يوم غد الجمعة والى غاية يوم 20 جويلية الجاري، وفق ما أعلن عنه والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، في تصريح اعلامي اليوم الخميس.واوضح الوالي ان قرار فرض الحجر الصحي الموجّه بمعتمدية المحرس يأتي على خلفية ما سجلته المعتمدية خلال الـ14 يوما الاخيرة من ارتفاع في عدد الاصابات بفيروس "كورونا" والذي بلغ 200 اصابة على 100 الف ساكن.ولوّح أنيس الوسلاتي، في ذات السياق، بإمكانية اقرار فرض الحجر الصحي الشامل بمعتمديات صفاقس الكبرى (صفاقس المدينة، وصفاقس الجنوبية، وصفاقس الغربية، وطينة، وساقية الدائر، وساقية الزيت) اثر ما لوحظ من ارتفاع في مؤشر الاصابات الجديدة في هذه المعتمديات خلال الاسبوعين الاخيرين والذي ناهز400 اصابة على كل 100 الف ساكن بمعتمدية صفاقس المدينة وصفاقس الجنوبية.وحول آخر مستجدات الوضع الوبائي بولاية صفاقس، سجلت الجهة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 4 وفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، إلى جانب 517 اصابة جديدة، مقابل تعافي 126 شخصا، ليرتفع باحتساب هذه الحصيلة الجديدة العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية الى 1248 حالة، وعدد الاصابات بالفيروس الى 40 ألفا و847 حالة، من بينها 36 ألفا و703 حالات تعاف.وتشير البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر، اليوم الخميس، عن الادارة الجهوية للصحة، الى انه اتم رصد الاصابات الجديدة من مجموع 1544 تحليلا مخبريا اجريت، امس الاربعاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.ويقيم حاليا، وفق البيانات ذاتها، 27 مصابا بالوباء باقسام العناية المركزة، و186 بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 43 مصابا في المصحات الخاصة بالجهة.وبخصوص تقريب الخدمات الصحية للمواطنين والرفع في نسق التلاقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد، سيتم غدا الجمعة انطلاق العمل بمركز التلقيح بمعتمدية بئر علي بن خليفة الذي يعد سابع مركز تلقيح في ولاية صفاقس، وذلك بمعدل يومي عمل في الاسبوع و500 جرعة في اليوم، وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، في تصريح لـ"وات".