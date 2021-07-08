الجامعة التونسية لكرة القدم تعلق انشطة وتربصات منتخبات الشبان وكرة القدم النسائية الى موفى اوت المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ نشرته يوم الخميس على موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن ايقاف جميع انشطة وتربصات منتخبات الشبان وكرة القدم النسائية الى غاية موفى شهر اوت القادم وذلك بسبب الوضع الوبائي الحالي الناجم عن تفشي فيروس كورنا.يذكر ان المنتخب التونسي للاصاغر كان يستعد للمشاركة في كاس العرب بالمغرب من 29 جويلية الجاري الى 15 اوت المقبل ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات موريتانيا والعراق واليمن غير ان الاتحاد العربي لكرة القدم قرر يوم الخميس بسبب فيروس كورونا.وكان المنتخب التونسي للاواسط بلغ الدور نصف النهائي في كاس العرب التي اقيمت خلال شهر جويلية الجاري بمصر قبل ان يخرج امام المنتخب الجزائري.وتجدر الاشارة الى ان الجامعة التونسية لكرة القدم كانت قررت في وقت سابق تاجيل مقابلة كاس السوبر للموسم الرياضي 2019-2020 بين الترجي الرياضي حامل لقب البطولة والاتحاد المنستيري الفائز بمسابقة الكاس وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.