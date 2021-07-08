نابل: مستشفيات الجهة تتجاوز طاقتها القصوى لإيواء مرضى "كورونا" والاطار الصحي يبلغ مرحلة الانهاك (المديرة الجهوية للصحة)

وات -

أكدت المديرة الجهوية للصحة بنابل، رجاء محفوظ مشيرقي، اليوم الخميس، ان كافة مستشفيات الجهة (وحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري و8 مستشفيات محلية)، تجاوزت طاقتها القصوى لإيواء مرضى "كوفيد-19".وأشارت مشيرقي، في تصريح لـ(وات)، الى ان الاطار الصحي بالجهة "بلغ مرحلة الانهاك" في ظل تواصل ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس، خاصة بعد تسجيل عدد من الاصابات في صفوف الاطارات الصحية، بما زاد الضغط النفسي على العاملين في القطاع، حيث تم تسجيل حالة انهيار عصبي لدى احدهم.وسجلت ولاية نابل، وفق المؤشرات التي نشرتها وزارة الصحة بالنسبة ليوم 6 جويلية، 1052 إصابة من مجموع 2896 تحليلا، اي بنسبة اصابة بـ36،3 بالمائة. وسجلت الجهة يومي 6 و7 جويلية الجاري، 10 وفيات، علما وأن الولاية لا تزال مصنفة ضمن الولايات الاعلى في درجات الاختطار بسجيلها لمعدل 507 اصابات لكل 100 الف ساكن خلال الفترة الممتدة من 21 جوان الفارط الى 4 جويلية الجاري.ولاحظت المديرة الجهوية للصحة، ان ارتفاع عدد الحالات المتكفل بها بمختلف مستشفيات الولاية، والتي بلغت 475 حالة ايواء بالمستشفيات في شهر جوان، أدى الى تسجيل ضغط كبير على الطلب على الاوكسيجين، مبرزة ان التزود بهذه المادة الحيوية وصل الى 4 مرات في اليوم، بما ادى الى بعض الاشكاليات في توفيره بالقدر الكافي.