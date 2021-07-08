الانطلاق في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الشامل بجرجيس

وات -

انطلق، اليوم الخميس، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، العمل رسميا بإجراءات الحجر الصحي الشامل الذي كانت أقرته منذ اسبوع اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا"، ودعت الى فرضه يوم امس، اللجنة المحلية بعد عملية تدقيق في الاصابات المسجلة بالمعتمدية أثبتت ان اغلبها لاهالي المنطقة.وقد بدت اليوم، الاسواق خالية الا من بعض المارة الذين دعتهم الوحدات الامنية التي انتشرت بالمدينة، الى العودة الى منازلهم والخروج الا للضرورة، كما اغلقت المقاهي والمطاعم واغلب المحلات التجارية.وقد تجندت كل اجهزة المراقبة لتفعيل هذا القرار، من جهاز امني وبلدية، من اجل التخفيف من حدة انتشار فيروس "كورونا" وكسر حلقات العدوى بهذه المعتمدية التي تجاوزت عدد الاصابات بها ال500 حالة لكل 100 الف ساكن.يذكر ان معتمدية جرجيس, رفضت قرار الحجر الصحي الشامل منذ اقراره يوم غرة جويلية، بتعلة ان اغلب الاصابات التي اعلنت عنها المخابر لا تشمل ابناء جرجيس، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الى القيام بعملية تثبت وتدقيق بالتنسيق مع المخابر.ووفق ما ذكره رئيس بلدية جرجيس ل(وات)، فان ما تبقى من فترة الحجر الصحي الى يوم الاحد 11 جويلية، مهمة لكسر حلقة العدوى بالفيروس، وتراجع الاصابات التي بدات تشهد انخفاظا حيث سجلت المعتمدية يوم أمس الاربعاء، 20 اصابة، مقابل 88 اصابة يوم الثلاثاء الفارط.