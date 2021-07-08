مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على توقيع ثلاث اتفاقيات جوار في مجال الطيران مع تونس وأوكرانيا و'أرمينيا

وات -

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 28 جوان 2021 على توقيع ثلاث اتفاقيات جوار في مجال الطيران مع تونس وأوكرانيا وأرمينيا.ومن المنتظر أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقيات في خريف سنة 2021. ويتعين بعد ذلك المصادقة على كل اتفاقية من قبل جميع الدول الأعضاء والاتحاد الاوروبي والطرف المقابل.وستمكن هذه الاتفاقيات من فتح سوق النقل الجوي، وبالتالي توفير إمكانيات جديدة للمستهلكين والناقلين علاوة على تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وفق ما أفاد به مجلس الاتحاد الأوروبي في بلاغ له."وسيتم بموجب اتفاقيات الجوار الثلاث حذف قيود النفاذ إلى الأسواق بالنسبة للبلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي وربط هذه البلدان بسوق الطيران الداخلي للاتحاد الأوروبي، باعتبار انهم سيتبنون معايير الاتحاد الأوروبي في مجال الطيران وسيطبقون قواعد الطيران في الاتحاد الأوروبي".وتشتمل هذه الاتفاقات " على كل الشروط البيئية والاجتماعية وشروط المنافسة الشريفة، قصد تجنب التجاوزات".