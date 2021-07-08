نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب ترفض قرار اغلاق المكتبات خلال الحجر الصحي

عبرت نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب في تونس "رفضها المطلق اغلاق المكتبات على اثر اقرار الحجر الصحي الشامل في بعض المناطق والحجر الصحي الموجه اخر كل اسبوع بتونس الكبرى".واكدت النقابة في بيان لها اليوم الخميس تحصلت /وات/ على نسخة منه رفضها لسياسة اغلاق المكتبات معتبرة "الكتاب مادة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها حتى في حالات الحرب فضلا عن تردي الاوضاع المادية والاجتماعية للمكتبات والمكتبيين جراء فيروس كورونا المستجد" .ودعت نقابة المكتبيين وموردي وموزعي الكتاب في ذات البيان الحكومة الى "مراجعة قرار غلق المكتبات والسماح للمهنيين بالعمل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعمول به فضلا عن تمكينهم من تامين خدمة التوصيل للحريف" لافتة الى "ان سياسة اغلاق المكتبات ستعمق ازمة قطاع بيع وتوزيع الكتاب في تونس وهو الذي يعاني اخلالات عدة منذ عقود خصوصا وان دولا عديدة شجعت شعوبها على القراءة حيث تطورت مبيعات الكتاب لديها وارتفعت ارقام المعاملات خلال تنفيذها للحجر الصحي الشامل ".واكدت النقابة ايضا "ضرورة اتاحة الفرصة للعائلات التونسية لتوفير الكتاب خلال العطلة الصيفية بهدف التخفيف خاصة من الاثار السلبية للاستعمالات المتزايدة للهواتف الذكية والعاب الفيديو" كما دعت بالمناسبة كافة المتدخلين في قطاع الكتاب على غرار اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب والجامعة التونسية للنشر وغيرها من الهيئات والهياكل الى "الانخراط في هذا المسعى من اجل معرفة اشمل تجعل من الكتاب الية لثقافة مجتمعية تؤمن بالانسان وبقدرته على الفعل" حسب نفس البيان.وللاشارة فقد اقرت اللجنة الاقليمية لولاة تونس الكبرى (اريانة وتونس وبن عروس ومنوبة ) في اجتماعها التقييمي يوم 06 جويلية الجاري حجرا صحيا موجها نهاية الاسبوع الجاري الى جانب اقرار بعض الولايات والمعتمديات بمختلف مناطق الجمهورية لحجر صحي شامل كاجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.