: تهشيم اكثر من 07 سيارات مساء امس في الدندان والبحث جارللقبض على الفاعل

وات -

أقدم منحرف في حي 03 أوت في منطقة الدندان في وقت متأخر من الليلة الماضية على تهشيم واجهات وبلور عدد من السيارات مخلّفا خسائر مادية كبيرة لأصحابها وفق ما أفاد به مصدر أمني .وقد تقدّم سبعة متضررين الى حدّ الآن بشكايات الى مركز الامن الوطني في الدندان الذين قام اعوانه فجر اليوم بمداهمة مقر سكنى المتهم وهو من ذوي السوابق العدلية في السرقة والعنف، لكنه تحصّن بالفرار وفق تأكيد نفس المصدر.واضاف انه تم اصدار بطاقة تفتيش في حق المتهم الذي يفوق عمره العشرين عاما والذي تعمّد تهشيم بلور السيارات الرابضة امام منازل اصحابها، والبحث جارلإيقافه وتقديمه للعدالة.في نفس السياق اطلق سكان الحيّ المذكور وعدد من الاحياء المجاورة نداء للقضاء على ظاهرة السرقة التي تفاقمت في المدة الاخيرة ، وتهشيم السيارات في الاحياء والذي تكرّر في اكثر من مناسبة دون القبض المنحرفين وتحميلهم مسؤولية مااقترفوه وما تسبّبوا فيه من أضرار مادّية لأصحاب السيارات.