نقابة أمنية تنبه الى انهيار المنظومة الصحية المخصصة للأسلاك الأمنية

أطلقت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي "صيحة فزع"، إزاء انهيار المنظومة الصحية المخصصة للأسلاك الأمنية، وارتفاع عدد الوفايات بفيروس كورونا في صفوف الأمنيين.وأوردت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن هناك "أرقاما مفزعة" في تزايد كل يوم، حول عدد المصابين والموتى في صفوف قوات الأمن الداخلي، تدل على انهيار المنظومة الصحية بوزارة الداخلية.وانتقدت النقابة "عدم اهتمام" سلطة الاشراف لهذا الوضع، مطالبة بضخ أموال لصالح القطاع الصحي بوزارة الداخلية حتى تتخطى جائحة كورونا، ومحذرة من "انتفاضة قريبة" للأمنيين وعائلاتهم من أجل الحق في الصحة والحياة، وفق ما جاء في نص البيان.