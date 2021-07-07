سيدي بوزيد: إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية (والي الجهة)

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أعلن والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون، اليوم الثلاثاء، في بلاغ أصدره اثر انعقاد اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بمقر الولاية، إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سيدي بوزيد بداية من الجمعة 9 جويلية انطلاقا من الخامسة صباحا والى حدود السبت 17 جويلية على الساعة الخامسة صباحا.وأوضح أن هذا الإجراء يأتي نظرا لخطورة الوضع الوبائي بالولاية، وبعد ارتفاع عدد الحالات المسجلة بعدد من المعتمديات وتنفيذا لقرارات رئيس الحكومة التي تم اتخاذها يوم 19 جوان الجاري والمتعلقة بإعلان الحجر الصحي الشامل بالمناطق التي تسجل فيها 400 حالة على 100 ألف ساكن، حيث تم بولاية سيدي بوزيد تسجيل 472 حالة على 100 ألف وبلوغها بمعتمدية أولاد حفوز 1370 حالة والمكناسي 600 حالة وسيدي بوزيد المدينة 972 حالة.كما أكد الوالي في بلاغه أن تنظيم سير العمل بالمصالح العمومية سيتم عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطلة الاستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 21 جويلية على نحو يحد من التواجد في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما تم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة ودعوة القطاع الخاص الى اعتماد نفس المنوال.وأشار إلى الترخيص استثنائيا لوسائل النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (لواج، نقل ريفي، تاكسي فردي) في العمل بالتناوب حسب أرقام التسجيل (فردية وزوجية)، على أن لا تتجاوز 50 بالمائة من عدد الاشخاص المرخص في نقلهم، وذلك لضمان التنقلات الضرورية لقضاء الحاجيات الاكيدة للمواطنين داخل تراب الجمهورية.وتطرق البلاغ أيضا إلى خصوصية الجهة في تربية وترويج الخرفان تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تمت دعوة رؤساء المجالس البلدية إلى إحداث فضاءات مفتوحة ومهياة للانتصاب خارج مواطن العمران وذلك لعرض وترويج الأضاحي مع ضرورة الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي العام.وتتضمن إجراءات الحجر الصحي العام، وفق قرارات رئيس الحكومة، ملازمة المتساكنين لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية المتعلقة بالتزود بالمواد الغذائية أو العلاج أو التلقيح ويستثنى من ذلك التلاميذ والإطار التربوي والصحي والطلبة ومؤسسات التعليم العالي وكل ما من شانه أن يساهم في السير العادي للامتحانات الوطنية وكذلك الإدارات الفنية بغاية إسداء الخدمات الحيوية مثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير وخدمات الاتصالات.يشار إلى ان عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بولاية سيدي بوزيد بلغ الى حدود اليوم الثلاثاء 14192 حالة منها 12405 حالة شفاء و400 حالة وفاة ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية بكامل الولاية 85 شخصا منهم 56 بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.