وزير الصحة ونظيره الليبي يقرران تواصل فتح معبر راس جدير الحدودي وتشكيل لجنة صحية مشتركة

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تقرر، خلال لقاء مشترك بين وزيري الصحة التونسي والليبي اليوم الاربعاء بمعبر راس جدير الحدودي، تشكيل لجنة صحية مشتركة تونسية ليبية لمتابعة حركة عبور المسافرين بمعبر راس جدير والتثبت من الحالات الوافدة والتحاليل لتقصي فيروس كورونا، مع تواصل عمل المعبر، على ان تنطلق اعمال هذه اللجنة الصحية المشتركة اليوم.وأفاد وزير الصحة فوزي مهدي ونظيره الليبي علي زناتي في تصريح اعلامي بالمناسبة، انه وقع الاتفاق أيضا على عقد لقاء عن بعد بين المرصد التونسي للامراض الجديدة والمستجدة ونظيره الليبي يوم غد الخميس لتقييم حقيقة الوضع الصحي والوبائي بالبلدين، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئه بما يخدم مصلحة البلدين سواء بتشديد المراقبة او ان اقتضى الامر غلق المعبر الحدودي براس جدير للتوقي من خطر انتشار فيروس كورونا وبقية السلالات الوافدة.ولم يخف الوزيران خطورة الوضع الوبائي والانتشار السريع لفيروس كورونا بالبلدين.ويكتسي معبر راس جدير اهمية كبرى بين تونس وليبيا ليس تجاريا فقط بل في مجال السياحة الصحية والاستشفائية حيث يعبره عديد الليبيين للعلاج في المصحات التونسية الى جانب اهميته في نشاط التجارة البينية والاقتصادية بين البلدين.وجاء لقاء وزيري الصحة التونسي والليبي في فترة تواتر فيها الحديث عن اتجاه الحكومة الليبية الى غلق معبر راس جدير كحل للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في ظل الوضع الوبائي الخطير بتونس وتخوفات من مزيد تسلل السلالات المتحورة لفيروس كورونا الى ليبيا.وتجدر الاشارة الى ان ولاية مدنين كانت اول ولاية تسجل وجود السلالة النيجيرية لوافدين من ليبيا قدما للعلاج باحدى المصحات بالجهة.