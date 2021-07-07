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فتح باب التسجيل في خدمة نشر نتائج مناظرة الدخول للإعدادية النموذجية عبر الإرساليات القصيرة، بداية من يوم 9 جويلية الجاري

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 15:22 قراءة: 0 د, 40 ث
تنطلق عملية التسجيل في خدمة نشر نتائج المترشحين لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2021، عبر الارساليات القصيرة، يوم 9 جويلية الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا، حسب بلاغ لوزارة التربية نشرته على صفحتها الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، اليوم الأربعاء.
ويمكن للمترشحين الراغبين في الاطلاع على نتائج هذه المناظرة توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 ووضع كلمةSix ثم ترك فراغ ثم إدخال رقم التسجيل في المناظرة المتكون من 6 أرقام طبقا لما ورد في استدعاء المترشح. وقد حدد سعر الإرسالية بالنسبة إلى جميع مشغلي شبكات الاتصالات بسعر قدره 950 مليم .
وسيتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية قصيرة (SMS) تتضمن كل تفاصيل إجراء المناظرة (الأعداد في مختلف المواد ومعدل المناظرة ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية).
وسيقع نشر نتائج المناظرة على شبكة الانترنت في نفس اليوم على الموقع www.6web.tn .




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