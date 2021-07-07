مدنين : إنقاذ 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من ضمنهم 3 تونسيين

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وصل صبيحة هذا اليوم الى ميناء الصيد البحري بالكتف من معتمدية بن قردان 47 مهاجرا غير شرعيين تولّى إنقاذهم جيش البحر بعد أن فشلت محاولة هجرة غير نظامية انطلقوا فيها من السواحل الليبية في اتجاه ايطاليا وفق ما ذكره رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي بمدنين منجي سليم.ويحمل هؤلاء المهاجرون الذين تدخّل المجتمع المدني لتقديم حاجياتهم من الشرب والاكل عدة جنسيات ويتزّعون إلى 3 من تونس و13 من مصر واثنين من المغرب و21 من بنغلاديش واثنين من باكستان و5 من السودان وغيني واحد.وسيبقى هؤلاء المهاجرين بالميناء الى حين ايجاد فضاء يأويهم مدة العزل الصحي خاصة وان المركز المخصص لمثل هذه الحالات بجربة قد بلغ طاقته الوسطى ليتم تخصيص فضاء في مدنين احتضن المهاجرين من اخر عملية انقاذ بحري نهاية الاسبوع المنقضي وهو مشكل يظلّ عالقا مع كل عملية انقاذ تجعل الجهة عاجزة عن ايوائهم الى جانب مشكل اجراء التحاليل حول فيروس كورونا في ظل وجود ضغط على مخبر المستشفى الجهوي الصادق المقدم في جربة من ناحية وبطء نتائج التقطيع الجيني للعيّنات وخاصة للحالات الوافدة ومنها عينات المهاجرين.وامام تواصل توافد المهاجرين على الجهة نبّهت مكونات المجتمع المدني الى خطر ان يتحول الجنوب الى منصّة خلفية للمهاجرين مشدّدين على التصدّي بكل الطرق المتاحة لمثل هذا المخطّط خاصة وانهم يعتبرون أن تواتر عمليات الهجرة غير النظامية التي تنتهي بسواحل الجهة ممنهجة حسب رأيهم.