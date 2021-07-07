وزير التربية يكرّم بنات قرية "س و س" المحرس الناجحات في الباكالوريا ويؤكد أن العلم والمعرفة هما الحل لكل الأزمات

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تولى وزير التربية فتحي السلاوتي خلال زيارة أداها اليوم الأربعاء إلى قرية "س و س" المحرس بولاية صفاقس تكريم 3 فتيات من محضوني القرية نجحن في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا وهن على التوالي صبرين بن شعبان (باكالوريا تقنية) وحياة التليلي (باكالوريا اقتصاد وتصرف) وأمل النجعي (باكالوريا اقتصاد وتصرف).وقال الوزير في كلمة ألقاها خلال هذا الموكب الذي حضره عدد محدود من الإطارات الجهوية يتقدمهم والي صفاقس ومن أسرة قرية "س و س" المحرس (إطارات ومحضونين وأمهات)، إن تكريم الناجحات في هذه المنشأة ذات الأهداف التربوية والاجتماعية والإنسانية هو تكريم لجهود كل العاملين فيها ومن خلالهم لكل جهة صفاقس التي حققت كعادتها نتائج باهرة في مناظرة الباكالوريا بفضل اجتهاد أبنائها وبناتها والأسرة التربوية فيها وبفضل مراهنة الاسر فيها على العلم والمعرفة.وقد احتلت مندوبيتا التعليم بصفاقس 2 وصفاقس 1 على التوالي المرتبة الأولى والثانية وطنيا من حيث نسب النجاح في المؤسسات العمومية حيث حققتا 64,53 بالمائة و64,36 بالمائة.وأضاف فتحي السلاوتي إن العلم والمعرفة يبقيان الحل لكل التحديات والأزمات التي تعيشها تونس، مثمنا أجواء الفرح والانشراح والأمل التي أفرزتها نتائج الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا هذه الأيام في وقت تكابد فيه تونس أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة ويشعر فيها أبناؤها بالحزن والخوف والتوجّس.ولفت إلى أن من النقاط المضيئة في هذا الظرف الصعب نسبة النجاح المسجلة في الباكالوريا، معربا عن أمله في أن تدخل نتائج مناظرتي الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية (السيزيام) وختم التعليم الأساسي (النوفيام) مزيدا من أجواء الفرح على الأسر التونسية.ومن جهته اعتبر رئيس لجنة دعم قرية "س و س" المحرس محمد مقديش أن تكريم وزارة التربية للناجحين من محضوني القرية من شأنه أن يشحذ هممهم ويجدد الأمل فيهم ويدفع العاملين في القرية إلى مزيد الاجتهاد وتوفير الإحاطة والتغلب على الصعاب.واطلع وزير التربية خلال زيارته للقرية على البرامج التربوية والتكوينية الموجهة لأبناء هذه المنشأة التربوية والاجتماعية وزار ملعبي كرة القدم المنجزين مؤخرا بدعم من المجتمع المدني وتعرف على مضمون اتفاقية التعاون الممضاة مؤخرا بين المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 والقرية.وتتضمن هذه الاتفاقية عديد المحاور المتعلقة بالجوانب التربوية والأنشطة الثقافية والرياضية فضلا عن الأنشطة الرامية إلى تيسير اندماج أبناء القرية في الدورة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية.وثمن المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 محمد بن جماعة ما وصفه ب"رمزية" تكريم التلميذات الناجحات من المحضونين في قرية "س و س" المحرس باعتبارهن من بنات المدرسة العمومية فضلا عن عمق العلاقة التي تجمع المندوبية بالقرية والتي جسمتها اتفاقية التعاون الممضاة مؤخرا بينهما.