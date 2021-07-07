وقفة احتجاجية الأربعاء لعملة الخطوط الجوية التونسية لمدة ساعتين للمطالبة بالتلقيح

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ينظم أعوان مطار تونس قرطاج الدولي بعد ظهر اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية ، لمدة ساعتين بمطار تونس قرطاج الدولي ، للمطالبة بحقهم في التلقيح ضد كوفيد 19وقد أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء، أنها تسعى بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة ووفق منشور رئيس الحكومة، إلى تأمين عمليات التلقيح لفائدة كافة الأعوان وجميع العاملين في الخطوط الأمامية بمختلف الأسلاك المهنية بالمطارات والموانئ البحرية والمعابر الحدودية البرية ووسائل النقل البري في كامل تراب الجمهورية في أقرب وقت ممكن وذلك حرصا منها على ضمان سلامتهم ووقايتهم من العدوى بفيروس كورونا المستجدوفي تصريح لـ(وات) اعتبر كاتب عام نقابة أعوان الخطوط الجوية التونسية نجم الدين مزوغي، إن " بلاغ وزارة النقل فارغ ، ولا يحتوي على معلومات دقيقة عن موعد تلقيح أعوان المطار ، ولهذا السبب نحن ملتزمون بقرارنا تنظيم حركة احتجاجية كما كان مخططا في البداية" وأوضح أن ما يقرب من 500 عون يعملون في مطار تونس قرطاج الدولي ويستقبلون ما بين 6000 و 7000 مسافر يوميًا ، بما يجعلهم عرضة للإصابة بالكورونا وتابع"خلال اليومين الماضيين ، أصيب 79 من عمال تنظيف الطائرات وعملة الصيانة ، بالإضافة إلى عملة مناولة الأمتعة ، بفيروس كوفيد-19". وأضاف ان "نسبة الإصابة بهذا الفيروس وصلت الى ما يقارب 40 بالمائة في كل دائرة بالمطار ، في ظل عدم وجود حملة تلقيح لفائدة أعوان وإطارات المطار ، وهو أمر غير منطقي". ودعا مزوغي، السلطات إلى الاستجابة لطلبهم ، من خلال تحديد موعد لتلقيح عملة المطار على غرار عدة جهات أخرى ، مثل الديوانة والشرطة ، مذكرا بأن قوائم الأشخاص المسجلين في منصة "إيفاكس" ، تم إرسالها منذ شهرين إلى وزارة الصحة، لكن لم يكن هناك أي رد إلى اليوم حسب تعبيره وأشار إلى أن عدم تلقيح عملة المطار يتعارض مع توجيهات المنظمة الدولية للطيران المدني، موضحًا أنه إذا تم إبلاغ المنظمة بأن عملة مطار تونس قرطاج الدولي لم يتم تلقيحهم بعد ضد فيروس كورونا ، سيتعرض نشاط المطار للخطر.