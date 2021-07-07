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المنستير: تتويج الفنانة التشكيلية آمال الحجار بالجائزة الأولى للرسم التصويري في الدورة 25 لجائزة مايكل انجلو انقرساني بايطاليا

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 23:07 قراءة: 0 د, 42 ث
وات - توجت الفنّانة التشكيلية آمال الحجار بالجائزة الأولى للرسم التصويري بالتناصف مع الفنّانة الإيطالية باولا سيتاني في الدورة 25 لجائزة مايكل انجلو انقرساني للأكاديمية الدولية للفنون والثقافة للفنون الجميلة والآداب والعلوم بايطاليا خلال حفل الاختتام يوم 27 جوان 2021 وفق ما أفادت وات اليوم الفنانة التشكيلية آمال الحجار.

وتتميز الفنانة العصامية آمال الحجار في لوحاتها باستعمالها لتقنية الرسم الزيتي على غرار لوحتها "في الظل" و"اقلاع" التي شاركت بها في هذه المسابقة حسب ذات المصدر
وتضاف هذه الجائزة إلى مجموعة من الجوائز التي فازت بها الفنّانة التشكيلية العصامية آمال الحجارة على المستوى الوطني والعربي والدولي ضمن مسيرتها إذ كانت أوّل جائزة حصدتها سنة 1978 وهي الجائزة الأولى لمنظمة التربية والأسرة.


ونظمت آمال الحجار 18 معرضا فرديا بتونس وبالخارج بفرنسا وألمانيا وشاركت في أكثر من 50 معرضا جماعيا جلها في تونس مع مشاركة في معرض جماعي بألمانيا وآخر بالعربية السعودية وبصربيا.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 228842

Humanoid  (Japan)  |Jeudi 08 Juillet 2021 à 02h 47m |           
رسومها جميلة بالفعل، وليست مثل الخزعبلات التي نراها عند بعض من ينسبون إلى هذا الفين، وحين تسألهم ما هذه الشخبطة (على لسان شيرين أو هيفاء أو واحدة منهن) يقولون لك : إنه الفنّ التجريديّ الحديث بما فيه من معانٍ خفية.
الفنّ الجميل هو ما تتذوّقه الأعين كلّها، الخبيرة وغير الخبيرة.
الفنّ هو ما تراه فينشرح صدرك وتحس أنّك أمام شيء جميل.
وليس مجرد خزعبلات يتهمونك بالتخلف إن لم تفهمها.
مبارك لهذه الفنانة المبدعة !



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