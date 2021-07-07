المنستير: تتويج الفنانة التشكيلية آمال الحجار بالجائزة الأولى للرسم التصويري في الدورة 25 لجائزة مايكل انجلو انقرساني بايطاليا

وات -

توجت الفنّانة التشكيلية آمال الحجار بالجائزة الأولى للرسم التصويري بالتناصف مع الفنّانة الإيطالية باولا سيتاني في الدورة 25 لجائزة مايكل انجلو انقرساني للأكاديمية الدولية للفنون والثقافة للفنون الجميلة والآداب والعلوم بايطاليا خلال حفل الاختتام يوم 27 جوان 2021 وفق ما أفادت وات اليوم الفنانة التشكيلية آمال الحجار.وتتميز الفنانة العصامية آمال الحجار في لوحاتها باستعمالها لتقنية الرسم الزيتي على غرار لوحتها "في الظل" و"اقلاع" التي شاركت بها في هذه المسابقة حسب ذات المصدروتضاف هذه الجائزة إلى مجموعة من الجوائز التي فازت بها الفنّانة التشكيلية العصامية آمال الحجارة على المستوى الوطني والعربي والدولي ضمن مسيرتها إذ كانت أوّل جائزة حصدتها سنة 1978 وهي الجائزة الأولى لمنظمة التربية والأسرة.ونظمت آمال الحجار 18 معرضا فرديا بتونس وبالخارج بفرنسا وألمانيا وشاركت في أكثر من 50 معرضا جماعيا جلها في تونس مع مشاركة في معرض جماعي بألمانيا وآخر بالعربية السعودية وبصربيا.