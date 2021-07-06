وزيرة التعليم العالي: تونس ستجني الكثير من المنافع بعد المصادقة على انضمامها للاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي

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ستجني تونس بعد مصادقة البرلمان اليوم الثلاثاء على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، امتيازات عديدة لاسيما من حيث تسهيل حركة الطلبة التونسيين الدارسين بالخارج والطلبة الدوليين، وفق تأكيد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود.وصادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة عقدها الثلاثاء، بموافقة 118 نائب مقابل 2 احتفاظ ودون رفض، على مشروع القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2021 الذي يتعلق بالاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي والتي اعتمدها مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بمناسبة انعقاد دورته الأربعين بباريس بتاريخ 25 نوفمبر 2019.وتهدف الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي إلى توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء بمنظمة "اليونسكو" ودعم التعاون الدولي في مجال التعليم العالي.وبحسب وثيقة شرح أسباب القانون ستنتفع تونس، من خلال انضمامها إلى هذه الاتفاقية العالمية، بعديد المزايا في مستوى تعزيز التعاون الدولي ودعم المبادرات والابتكارات في مجال التعليم العالي.وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود في معرض مداخلتها أمام النواب في هذه الجلسة العامة إن تونس ستجني الكثير من المنافع بعد المصادقة على انضمامها لهذه الاتفاقية العالمية التي ستعود بالنفع على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومراكز البحوث والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدة أن الاتفاقية ستمنح تسهيلات للطلبة التونسيين الدارسين بالخارج والطلبة الدوليين.وبإمكان تونس، وفق ما أكدته الوزيرة، أن تتحول إلى وجهة جامعية للطلبة الأجانب بفضل ما تتمتع به من كفاءات جامعية فضلا عن تمتعها بعديد الإمكانيات والفضاءات الجامعية بالرغم من إقرارها بوجود بعض النقائص في مؤسسات التعليم العالي.ويبلغ عدد الطلبة الدوليين خلال الموسم الجامعي الحالي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد 1596 طالب، في حين بلغ 1854 طالب خلال الموسم 2019-2020 مقابل 425 طالب أجنبي في سنة 2010، بحسب وفق وزيرة التعليم العالي.وبينت الوزيرة أن ارتفاع مطالب التسجيل في المؤسسات الجامعية العمومية التونسية لا يقتصر فقط على الطلبة الأفارقة، مؤكدة أن ارتفاع طلبات التسجيل بالجامعات العمومية في اختصاصات الطب والحقوق والدراسات الهندسية وغيرها يشمل جميع الطلبة من مختلف دول العالم.وأكدت أن تونس ستجني الكثير من الامتيازات لكونها من الدول الأوائل التي توقع على هذه الاتفاقية، مفيدة أن الانضمام إلى الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي سيحسن مقروئية الشهائد العلمية التونسية بما ينفع حركية الطلبة التونسيين ويستقطب مزيدا من الطلبة الأجانب ويفيد الحركة الاقتصادية.كما تطرقت خلال كلمتها أمام النواب إلى تقدم مشروع إحداث الوكالة الوطنية للتقييم والاعتماد في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنه مشروع يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وضمان المصداقية والتميز لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الوطني والدولي بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.وفي المقابل انتقد بعض النواب ما اعتبروه تدنيا في ظروف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي العمومية إلى جانب غياب مقاييس الجودة في التأطير وتشتت الخارطة الجامعية وعدم تلاؤمها مع الواقع الجهوي.وطالب بعض النواب بحذف الشعب التقليدية بغاية مواكبة الشهادة الجامعية التونسية للتطورات التي يشهدها التعليم العالي الدولي.