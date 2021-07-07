ولايات تونس الكبرى : منع تنقل العربات من 10 الى 12 جويلية الجاري

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قرر ولاة تونس الكبرى (تونس واريانة ومنوبة وبن عروس) اليوم الثلاثاء عقب اجتماعهم للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا منع تنقل العربات بجميع اصنافها بداية من يوم السبت 10 جويلية 2021 على الساعة الخامسة صباحا الى غاية يوم الاثنين 12 جويلية (الخامسة صباحا).واستثنى هذا القرار وفق بلاغ صادر عنهم، الحالات الصحية الاستعجالية والمواطنيين المعنيين بالتلقيح والطلبة والاساتذة الجامعيين والاطار الاداري والعملة بالجامعات والكليات في اطار مواصلة الامتحانات الجامعية ، بالاضافة الى الاطار التربوي والاداري والعملة المعنيين بمراكز الامتحانات الوطنية .كما اشار ذات البلاغ الى العمل على توفير فضاءات مفتوحة، على غرار نقاط بيع اضاحي العيد وفقا لشروط البروتوكول الصحي، وذلك بالتنسيق بين السلط الجهوية والمحلية ، واخضاع هذه النقاط للمراقبة المستمرة من الجهات ذات العلاقة.وقرر ولاة تونس الكبرى ايضا تعليق الاسواق الاسبوعية في الفترة المتراوحة بين 7 و14 جويلية الجاريواكد البلاغ مواصلة الاجراءات المتخذة يوم 30 جوان ،بالاضافة الى بقاء اللجنة الإقليمية لولاية تونس الكبرى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء.يذكر انه بتاريخ 30 جوان الفارط ، قرر ولاة تونس الكبرى (تونس، اريانة ، منوبة بن عروس)منع كافة التجمعات وتعليق جميع التظاهرات ومنع ارتياد دور العبادة، وذلك لمدة 14 يوما بداية من يوم الخميس 1 جويلية إلى غاية يوم الاربعاء 14 جويلية 2021يشار ايضا الى ان الإجراءات المتخذة شملت تعليق نشاط المعارض وقاعات الرياضة الخاصة والعامة وقاعات الأفراح وقاعات المؤتمرات وقاعات الألعاب والحمامات، وتحديد طاقة الاستيعاب للفضاءات التجارية بنسبة 30 بالمائة مع احترام البرتوكولات الصحية الخاصة بها.كما تم منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والمطاعم منعا باتا، والاقتصار على الفضاءات الخارجية على أن ترفع الكراسي ويمنع الاستهلاك على عين المكان بداية من الساعة الرابعة مساء، مع مواصلة منع استعمال الشيشة ولعب الورق وتحديد طاقة استيعاب المطاعم السياحية بنسبة 30 بالمائة، مع تشديد الرقابة قصد احترام جميع التدابير، وفي صورة المخالفة يتم الغلق الفوري للمحل أو المؤسسة المعنية.