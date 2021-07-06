المنتخب السعودي يُتوَّج بكأس العرب تحت 20 عامًا

تُوّج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم بلقب بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره منتخب الجزائر 2/1، في اللقاء الذي جمع المنتخبَين على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.



هدفا المنتخب السعودي جاءا عن طريق مصعب الجوير ومحمد بكر عند الدقيقتَيْن (الـ2، والـ77)، فيما أحرز هدف الجزائر عادل بولبينه 53.



