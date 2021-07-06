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جامعة التعليم العالي والبحث العلمي تشدد على ضرورة احترام سلطة الاشراف لقرارات المجالس العلمية بتأجيل دورة التدارك

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 23:07 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - شددت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقرارات المجالس العلمية القاضية بتأجيل دورة التدارك ومناقشة مذكرات ختم الدروس، جراء انتشار الاصابة بفيروس كورونا في العديد من الجهات.
وطالبت جامعة التعليم العالي، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء اثر انعقاد مكتبها التنفيذي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحمل مسؤولياتها لاستكمال حملات التلقيح لكافة اعضاء الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعملة واداريين وتقنيين، وذلك قبل السنة الجامعية القادمة 2021-2022
كما دعت النقابة سلطة الإشراف إلى توفير جميع الامكانيات الضرورية لتطبيق البروتوكول الصحي في مؤسسات التعليم العالي التي واصلت اجراء الامتحانات، محملة إياها مسؤولية تدهور الاوضاع الصحية في صورة تغاضيها عن هذه المطالب.


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