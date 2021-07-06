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توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى جعل حرم جامعة منوبة مندمجا ومستداما

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 23:05 قراءة: 0 د, 43 ث
-وقع مكتب الأمم المتحدة للسكان بتونس وجامعة منوبة، الثلاثاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير إطار للتعاون حول التنمية المستدامة و جعل الحرم الجامعي بمنوبة مندمجا ومستداما وناجعا.

وتم توقيع المذكرة خلال حفل افتراضي من قبل ممثل المكتب الإقليمي للدول العربية لمكتب الأمم المتحدة،عرفان علي، ورئيسة مكتب وكالة الأمم المتحدة في تونس، عايدة روبانا، بغاية تطوير خمسة محاور تتعلّق بحرم جامعي جميل وآمن وسهل الولوج بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصّة.


في ما ستشمل بقيّة المحاور الأخرى تحسين الأماكن العامّة المهملة والمتاخمة للأحياء المجاورة للجامعة وتزويق فضاء متعدد الخدمات (مطاعم واستقبال وتوجيه وتقديم الاستشارات وحضانة) وتوعية القائمين على الجامعة بأهداف التنمية المستدامة ،إضافة إلى تحسين العلاقة بين جامعة منوبة ومحيطها الخارجي.
ويشجع مكتب الأمم المتحدة للسكان من خلال هذا التعاون، المبادرات الرامية إلى زيادة الوعي بالتنمية وأهداف التنمية المستدامة، سيما، الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم البرامج الخاصّة بالجامعة لتحسين الحياة الجامعية.


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