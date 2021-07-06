"الهايكا" تضع دليلا للتثبت من أخبار الواب على ذمة الصحفيين

وضعت الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري "الهايكا" على ذمة الصحفيين في وسائل الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي، دليلا تطبيقيا للتثبت من أخبار الواب والشبكات الاجتماعية، قصد تعزيز قدراتهم في مجال التحقق من الأخبار الزائفة، وخصصت رابطا في الغرض على موقعها الرسمي.وأكدت "الهايكا" في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الدليل التدريبي يبرز أهمية الحقيقة كقيمة صحفية من خلال دراسة نظرية لأنواع الزيف وتاريخه وأسباب انتشاره، كما يعرض الدليل بعض التجارب الرائدة في مجال التحقق ومكافحة الأخبار الزائفة، إلى جانب تقديم أدوات وآليات التحقق من صدقية أخبار الواب والشبكات الاجتماعية من خلال عروض تطبيقية.وكانت "الهايكا" نظمت يوم 30 جوان الماضي لقاءً تم خلاله تقديم هذا الدليل الصحفي، الذي تم اعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا "دعم الهيئات المستقلّة في تونس".