وزير التربية يدعو المؤسسات الصناعية واصحاب رؤوس الاموال الى معاضدة جهود الدولة في ظل الازمة الصحية

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دعا وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الثلاثاء ببن عروس، المؤسسات الصناعية واصحاب رؤوس الاموال والمجتمع المدني الى معاضدة جهود الدولة في ظل هذه الازمة الصحية غير المسبوقة والمشاركة في المجهود الوطني من اجل توفير الإمكانيات الضرورية للتعاطي مع هذه الموجة الوبائية.وقال لدى اشرافه على المجلس الجهوي للصحة الذي خصص للنظر في الوضعية الوبائية بالجهة، "ان الوضع الصحي عموما خطير بالنظر لسرعة تفشي الوباء وتزايد حالات الاصابة والاجهاد المتواصل للمنظومة الصحية"واقر السلاوتي بالفشل في التعاطي مع هذه الازمة من ناحية نشر الوعي لدى العموم وضرورة التوقي ووجوبية اخذ الاحتياطات في ظل التراخي الحاصل وكذلك من ناحية الإقناع بالوضعية المالية للبلاد والتي وصفها بالحرجة فضلا عن التراخي الحاصل في جلب التلاقيح وتوزيعها بالنجاعة المطلوبة .ومن جانبه قدم والي بن عروس علي سعيد، عرضا حول الوضعية الوبائية بالجهة، والتي وصفها بالصعبة بفعل تزايد حالات الاصابة وبلوغ المستشفى الجهوي طاقة استيعابه القصوى بفعل حالة الاكتظاظ المتواصلة على الاقسام المعنية باستقبال وايواء مرضى كوفيد 19 والمجهود المبذول من قبل الإدارات المعنية العاملة ومختلف المتدخلين للتعامل مع هذا الوضع بالرغم من الظروف الصعبة والنقص الحاصل في الموارد البشرية والتجهيزات.كما أشار المشاركون في الاجتماع الى خالة الاكتظاظ في المستشفى الجهوي بالياسمينات الذي بلغ مرحلة العجز عن استقبال وإيواء المرضى بهذا الوباء، والحاجة الى توسيع طاقة استيعاب المرضى بالجهة داعين الى ضرورة مراكز إيواء ومستشفيات ميدانية، وتدعيم المستشفى الجهوي بالامكانيات البشرية والمادية واللوجيستية وتحويله إلى مستشفى جامعي وتخصيص اقسام جديدة للايواء بمستشفى الاصابات والحروق البليغة .وشددوا على ضرورة تسخير القطاع الخاص لمعاضدة هذا المجهود وجعله على ذمة الدولة للتكفل بالمرض ومعالجتهم وتنظيم حملات تقصي وتلقيح ميدانية للحد من انتشار العدوى.ودعا عدد من الحاضرين الى ضرورة إسهام رؤوس الاموال في هذا الجهد بتقديم المساعدة المالية وتوفير المستلزمات الصحية فيما تطرق آخرون الى التراخي الحاصل من قبل الأجهزة المعنية المكلفة بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها خاصة المتعلقة بمنع التجمعات ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم وحجر الجولان.يذكر ان عدد الحالات النشيطة التي ماتزال حاملة للفيروس في ولاية بن عروس وفق اخر تحيين بلغ 2375 حالة وقد تم الى حدود امس الاثنين تقديم 157199 جرعة تلقيح موزعة على 110473 تحصلوا على جرعة اولى و 46725 تحصلوا على جرعتين .وبلغ عدد المسجلين في منظومة افاكس 214460 من اجمالي 708 الف و690 يمثلون عدد السكان بالجهة وفق اخر احصاء.