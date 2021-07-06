عمادة الأطباء: أطباء الممارسة الحرة مدعوون للإبلاغ وجوبا عن نتائج التحاليل السريعة لتقصي كورونا عبر المنصة الالكترونية لوزارة الصحة

دعا المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس في بلاغ له أطباء الممارسة الحرة الذين يجرون الاختبارات السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد إلى الزامية الإبلاغ عن نتائج التحاليل السريعة المنجزة من قبلهم عبر المنصة الالكترونية التي وضعتها وزارة الصحة للغرض.ويتعيّن على الأطباء الذين يجرون الاختبارات السريعة لتقصي كورونا إدخال معطياتهم المهنية وأرقام انخراطهم في جدول عمادة الأطباء وعناوين بريدهم الالكتروني صلب استمارة وضعتها عمادة الأطباء بتونس على الانترنت للحصول على تسجيلات الدخول إلى منصة الإبلاغ عن نتائج الاختبارات السريعة الموضوعة من وزارة الصحة.وسيتلقى الأطباء المنخرطون في عملية تقصي فيروس كورونا المستجد عبر الاختبارات السريعة والذين قاموا بتسجيل معطياتهم المهنية رسالة عبر بريدهم الالكتروني في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة يتضمن اسم المستخدم الخاص بهم وكلمات العبور السرية بالإضافة إلى رابط الوصول إلى منصة إعلان عن النتائج.وشهدت عملية تقصي فيروس كورونا المستجد بواسطة التحاليل السريعة إقبالا مكثفا من قبل المواطنين منذ أن قررت وزارة الصحة الترخيص للصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة للقيام بالتحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا الشهر الماضي.وكانت وزارة الصحة قد طالبت في منشور سابق لها الصيادلة والأطباء البيولوجيين والصيادلة في القطاع الخاص وأطباء الشغل وأطباء الممارسة الحرة بضرورة إدخال نتائج التحاليل السريعة المجراة من قبلهم وذلك عبر المنصة الالكترونية التي خصصتها لهذا الغرض.وحددت الوزارة الثمن الأقصى للتحليل للمواطن بقيمة 20 دينارا للتحليل الواحد مع تمكين الشخص الذي خضع للتحليل من وثيقة مكتوبة تتضمن نتيجة الاختبار، لكن أسعار التحاليل السريعة شهدت ارتفاعا حيث تراوحت بين 30 دينارا و40 دينار للتحليل الواحد بحسب الأسعار المتداولة في السوق.