قبلي: اقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمدية سوق الاحد والحجر الموجّه بمعتمديتي قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية

وات -

أقرت الهيئة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" بقبلي، خلال جلستها المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل معتمدية سوق الاحد والحجر الصحي الموجّه بكل من معتمدية قبلي الشمالية وقبلي الجنوبية، وذلك للحدّ من خطورة الوضع الوبائي في ظلّ تصاعد المؤشر التراكمي لعدد الاصابات لكل 100 الف ساكن.ويتواصل الحجر الصحي الشامل بكامل معتمدية سوق الاحد لمدة 14 يوما بداية من يوم غد الاربعاء، ويشمل الشروع في تطبيق منع الدخول والخروج من والى كامل مناطق المعتمدية، مع غلق جميع المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية، مع التشديد على متساكني المنطقة على ضرورة عدم مغادرة منازلهم الا لقضاء الحاجيات الضرورية، والالتزام التام بالبروتوكولات الصحية وخاصة منها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.كما تم اقرار تعليق الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بجميع مساجد معتمدية سوق الاحد، ومنع انتصاب الاسواق الاسبوعية بكامل المعتمدية، علاوة على منع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة، مع التاكيد على ضرورة التقيد بحظر الجولان للعربات والاشخاص من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي باستثناء الحالات الطارئة.يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات بمعتمدية سوق الاحد بلغ اليوم 406.8 حالات لكل 100 الف ساكنوفي ذات السياق، وامام ارتفاع مؤشر الاصابات بمعتمدية قبلي الشمالية ليصل الى حدود 179.1 لكل 100 الف ساكن، وبمعتمدية قبلي الجنوبية ليصل الى حدود 208.6 لكل 100 الف ساكن، فان الهيئة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" اقرت كذلك الحجر الصحي الموجه بكلتي المعتمديتين لمدة 10 ايام بداية من يوم غد الاربعاء، والذي يشمل تعليق الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بجميع مساجد المعتمديتين، ومنع انتصاب الاسواق الاسبوعية، علاوة على منع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة، مع رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم.وتشمل الاجراءات بالمعتمديتين أيضا الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية في جميع مراكز الامتحانات الوطنية، ودعوة الاهالي الى احترام الاجراءات الوقائية وخاصة منها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، مع الابقاء على اللجنتين المحليتين لمجابهة فيروس "كورونا" في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطوّرات الوضع الصحي.يشار إلى ان معتمدية الفوار تشهد كذلك تطبيقا للحجر الصحي الشامل لمدة 14 يوما بداية من يوم الاحد الماضي، خاصة وان المؤشر التراكمي للاصابات قد تجاوز بهذه المعتمدية اليوم 500 حالة لكل 100 الف ساكن.