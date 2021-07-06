بنزرت: جلسة عمل تنظر في اجراءات تفعيل منظومة التصرف في محمية اشكل

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مثل موضوع تفعيل منظومة التصرف في مجمل مكونات محمية اشكل وتثمينها تنمويا وسياحيا واجتماعيا وبيئيا، ابرز محاور جلسة العمل الموسعة الملتئمة اليوم الثلاثاء بمقر الولايةوقال والي بنزرت محمد قويدر في تصريح ل(وات) ان الجلسة تندرج ضمن مخرجات زيارة وزير السياحة للجهة مؤخرا، وقد تم خلالها بالخصوص النظر في فض اشكالات المحمية بجميع عناصرها ولاسيما موضوع الحوكمة الرشيدة للمحمية وسبل توحيد هيكل التصرف فيها.وبين انه تم الاتفاق عقب الجلسة على مراسلة وزيري الفلاحة والسياحة لبعث وحدة تصرف حسب الاهداف في المحمية ستمكن من توحيد افكار الاستغلال الامثل للمحمية، بالاضافة الى الاتفاق على تشكيل لجنة عمل تقنية برئاسة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعضوية بقية المصالح المعنية، ستنطلق الاثنين المقبل في اجراء اجتماعات وجلسات عمل مباشرة او عن بعد، لاعداد ما يسمى تقنيا بملف "المراجع الاساسية للاعلان عن رغبة في الاستثمار في حمامات اشكل" بما من شانه ايجاد الصيغ العملية لاعادة احياء "حمامات اشكل" وانجاز مشروع نموذجي متكامل بالمنطقة، على غرار المحطات الاستشفائية الوطنية المماثلة بعدد من جهات البلاد.ومن جانبه تعهد المدير العام للغابات محمد بوفروة، بتبني مجمل القرارات المنبثقة عن الجلسة ودعمها بالتوازي مع تنظيم مبادرة نموذجية بين الادارة العامة للغابات وولاية بنزرت في مجال التشجير الحضري وشبه الحضري.يشار الى ان الحاضرين من المصالح البلدية والسلط المحلية بتينجة، انتقدوا تاخر اصدار الامر المتعلق باحداث مدينة تينجة كمنطقة بلدية سياحية خاصة وتركز مقترحات المخطط الخماسي للتنمية بمعتمدية تينجة على تفعيل منظومة اشكل، الى جانب عدم تفعيل الاعتمادات المخصصة للمحمية والمقدرة بحوالي 2،7 مليون دينار.