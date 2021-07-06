كمال الدوخ: شبكة الطرقات السيارة تضم حاليا 12 محطة استراحة في انتظار استكمال 16 محطة اخرى

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اكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، الثلاثاء، ان شبكة الطرقات السيارة تضم، حاليا، 12 محطة استراحة جاهزة في حين لاتزال 16 محطة في طور البرمجة.وأضاف الدوخ ، خلال جلسة عامة تناقش مشروع قانون يتيح للدولة الاكتتاب في راس مال شركة تونس للطرقات السيارة ، ان الوزارة تعمل كذلك على تطوير محطات الاستخلاص.ولفت الى ان الوزارة تتطلع الى التوصل الى حلّ 75 بالمائة من الإشكاليات العقارية للطريق السيارة تونس - جلمة عند انطلاق الاشغال بعد 9 اشهر تقريبا.وبيّن الدّوخ أنّ الطريق السيارة تونس - جلمة، تتضمن 8 أقساط بقيمة 1660 مليون دينار وأنّ 8 أقساط تمتدّ من جلمة الى السبيخة تعد أولية مطلقة في حين تم تأخر ما تبقى من الأقساط المتعلقة بالمسافة الرابطة بين السّبيخة وتونس.وشدد على أهمية إيجاد حلول للمشاكل العقارية للطرقات السيارة خاصة وان الوزارة لم تتوصل الى حد الآن من حل سوى 35 بالمائة من المشاكل العقارية للطريق السيارة تونس جلمة.وأشار الدوخ الى تخصيص مبلغ 60 مليون دينار لصيانة الطرقات السيارة على مسار يمتد على 96 كلم ويغطي اجزاء من الطريق السيارة سوسة - قابس و تونس - باجة الى جانب بنزرت.