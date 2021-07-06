   Om Kalthoum - ثورة الشك  

كمال الدوخ: شبكة الطرقات السيارة تضم حاليا 12 محطة استراحة في انتظار استكمال 16 محطة اخرى

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 13:01 قراءة: 0 د, 55 ث
وات - اكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدّوخ، الثلاثاء، ان شبكة الطرقات السيارة تضم، حاليا، 12 محطة استراحة جاهزة في حين لاتزال 16 محطة في طور البرمجة.

وأضاف الدوخ ، خلال جلسة عامة تناقش مشروع قانون يتيح للدولة الاكتتاب في راس مال شركة تونس للطرقات السيارة ، ان الوزارة تعمل كذلك على تطوير محطات الاستخلاص.


ولفت الى ان الوزارة تتطلع الى التوصل الى حلّ 75 بالمائة من الإشكاليات العقارية للطريق السيارة تونس - جلمة عند انطلاق الاشغال بعد 9 اشهر تقريبا.

وبيّن الدّوخ أنّ الطريق السيارة تونس - جلمة، تتضمن 8 أقساط بقيمة 1660 مليون دينار وأنّ 8 أقساط تمتدّ من جلمة الى السبيخة تعد أولية مطلقة في حين تم تأخر ما تبقى من الأقساط المتعلقة بالمسافة الرابطة بين السّبيخة وتونس.

وشدد على أهمية إيجاد حلول للمشاكل العقارية للطرقات السيارة خاصة وان الوزارة لم تتوصل الى حد الآن من حل سوى 35 بالمائة من المشاكل العقارية للطريق السيارة تونس جلمة.

وأشار الدوخ الى تخصيص مبلغ 60 مليون دينار لصيانة الطرقات السيارة على مسار يمتد على 96 كلم ويغطي اجزاء من الطريق السيارة سوسة - قابس و تونس - باجة الى جانب بنزرت.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228795



En continu

Toutes les news

الخميس 08 جويلية 2021|27 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:31 05:08 03:18
29°
 36° % 48 :الرطــوبة
تونــس 27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
36°-2734°-2534°-2534°-2341°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  • Avoirs en devises
    21241,9

  • (7 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,30907 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juill)   2210,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة