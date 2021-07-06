بنزرت: إقرار حجر صحي شامل  لمدة 5 أيام بمعتمديات بنزرت الكبرى ومعتمديات منزل بورقيبة وتينجة وجومين وماطر

وات -

أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت، محمد قويدر، اليوم الثلاثاء، عن إقرار حجر صحي شامل بكل من معتمديات بنزرت الشمالية، وبنزرت الجنوبية، وجرزونة، ومنزل جميل، ومنزل بورقيبة، وتينجة، وجومين، وماطر لمدة 5 أيام بداية من الخميس المقبل 8 جويلية وإلى غاية يوم الاثنين 12 جويلية.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، ان هذا القرار يندرج في اطار الإجراءات الجهوية والمركزية الهادفة لحصر حلقات العدوى ومنع مزيد انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتستثنى منه حالات الضرورة القصوى، او العمل الليلي، او كل ما يتعلق بسير الامتحانات الوطنية والجامعية، او تزويد الأسواق، مع الاستظهار بما يفيد في الغرض.وأضاف والي بنزرت ان بقية القرارات المعلنة سابقا تبقى سارية المفعول بشأن توقيت حظر الجولان وغيرها من الإجراءات والقرارات الأخرى المنبثقة عن اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة يوم الجمعة الفارط.من جهتها، كشفت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي، سلمى المشيرقي، ان الوضع الوبائي بكامل الجهة بات خطيرا جدا حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس بكامل الولاية 583 إصابة لكل 100 الف ساكن، كما سجلت معتمديات بنزرت الكبرى ارقاما مفزعة في هذا الشأن وعلى راسها معتمدية بنزرت الشمالية التي سجلت حتى يوم امس إصابة 1742 شخصا على 100 الف ساكن، و جرزونة إصابة 1428 شخص على 100 الف ساكن، و منزل جميل إصابة 475 شخص على 100 الف ساكن، و منزل بورقيبة 493 شخص على 100 الف ساكن، وجومين إصابة 562 شخصا على 100 الف ساكن .وذكرت المشيرقي، في تصريح لـ"وات"، ان الجهة سجلت إصابة 15 ألفا و624 شخصا منذ بداية الجائحة الفيروسية، شفي من بينهم 11 ألفا و662 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 648 وفاة من بينها 10 وفيات خلال يومي السبت والأحد الماضيين.