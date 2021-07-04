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والي بن عروس يقرر تركيز مستشفى ميداني بالقاعة الرياضية المغطاة ببومهل وجملة من الإجراءات لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 20:02 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - قرّر والي بن عروس علي سعيد بعد زيارة ميدانية اليوم الأحد للمستشفى الجهوي الياسمينات، تركيز مستشفى ميداني بالقاعة الرياضية المغطاة ببومهل وتجهيزه بالكامل في غضون 15 يوما.
وقال والي بن عروس في تصريح لـ"وات" إن هذا القرار، جاء بعد ملاحظة الضغط المتواصل على الأقسام المعنية باستقبال وإيواء مرضى كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي ومعاينة الاكتظاظ الذي باتت تشهده هذه الأقسام بعد الموجة الأخيرة من تفشي الوباء، وتحسبا لأي طوارئ قد تحدث.
وأضاف سعيد انه تقرر بالتوازي مع ذلك وبعد الاجتماع بالإطارات الطبية وشبه الطبية العاملين بالمستشفى الجهوي، وبعد التواصل مع أصحاب مؤسسات صناعية عاملة بالجهة، إعداد قائمة استعجاليه في بعض المستلزمات الطبية الضرورية على غرار توفير آلتي تنفس اصطناعيتين وتأمين مبلغ مالي في حدود 15 ألف دينار لدعم قدرات قسم "كوفيد 19".
كما تقرر توفير مجموعة من التجهيزات الاستعجالية لفائدة الإطارات الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي في اقرب وقت وتركيز حراسة امنية قارة على مدار الساعة بالمستشفى ودعم عمال الحراسة بقسم كوفيد ب4 أعوان حراسة إضافيين من عمال الحضائر.

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