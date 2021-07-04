اتحاد "إجابة" يقرر مقاطعة امتحانات دورة التدارك للسنة الجامعية 2021

قرر إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" مقاطعة امتحانات دورة التدارك للسنة الجامعية 2021، معتبرا ان إعلان قرارات الحجر الصحي الشامل بالولايات الموبوءة واستثناء الأسرة الجامعية منها "استهتار تام بسلامتها".ودعا إتحاد "إجابة" في بيان له أصدره ليلة أمس السبت، كافة الأساتذة الجامعيين الباحثين بكامل تراب الجمهورية إلى عدم تأمين حصص مراقبة دورة التدارك 2021 "لما تشكله من خطر محقق على حياة كل مكونات الأسرة الجامعية"، مؤكدا رفضه المشاركة في مناقشة مشاريع التخرج الحضورية والمشاركة فقط في ما يقام منها عن بعد.وأوضح ان اتخاذ هذه القرارات يعود الى تجاهل رئيس الحكومة دعوات نقابة "إجابة" له بتأجيل دورة التدارك إلى موعد لاحق في شهر سبتمبر على غرار السنة الماضية التي كان فيها الوضع الوبائي لا يقارن بما تعيشه تونس هذه الفترة، وفق تقديره.وأضاف ان قرار مقاطعته دورة التدارك يأتي في ظل "إصرار وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة على التضحية بالعائلة الجامعية واستعمالها حطبا خدمة لأجنداتها الشخصية والتسويق لإنجازات وهمية بإنجاح سنة جامعية لم تساهم فيها إلا بالظهور الإعلامي المزيف"، وفق تعبيره.يشار الى أن اتحاد "إجابة" كان دعا رئيس الحكومة الى التدخل العاجل من أجل تأجيل دورة التدارك للسنة الجامعية الحالية الى شهر سبتمبر المقبل، قصد حماية الأسرة الجامعية من مخاطر انتشار جائحة كورونا، متهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب"التنصل من المسؤولية في حماية الأسرة الجامعية في ظل أزمة وبائية غير مسبوقة بالبلاد"، ومستنكرا ما وصفه ب"سياسة اللامبالاة" وتجاهل انعدام تطبيق البروتكول الصحي بالمؤسسات الجامعية منذ أشهر.