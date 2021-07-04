سوسة : تفاوت في مدى احترام قرار الحجر الصحي الشامل بمناطق وأحياء ولاية سوسة

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تفاوت اليوم الاحد ، اول أيام تطبيق الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة، مدى احترام قرار الحجر من مدينة الى أخرى ومن حي الى اخر ،حيث خلا شاطئ بوجعفربمدينة سوسة وكامل الطريق السياحية وبقية الواجهة البحرية من المصطافين ومن العربات ولكن بقيت في المقابل حركة جولان الأشخاص والعربات عادية بدواخل المدن واحيائها الشعبية.وقد شهدت مدينتي سوسة وحمام سوسة على مستوى واجهاتهما البحرية وعلى طول الطريق السياحية اغلاقا تاما صباح اليوم الاحد بعد ان التزم أصحاب المقاهي والمطاعم بغلق محلاتهم استجابة لقرار الحجر الصحي الشامل وكذلك بعد ان تم منذ الصباح الباكر غلق جميع المنافذ المؤدية إلى شاطئ بوجعفر عبر تركيز حواجز حديدية .في المقابل لوحظ في بقية معتمديات ولاية سوسة التزام شبه كلي بالحجر الصحي الشامل ولكنه غاب في الاحياء الشعبية، حيث بقيت الحركة على حالها اليوم الاحد لاسيما في محيطات الأسواق الشعبية مثل ما هو الشأن بمدينة القلعة الصغرى التي تجاوزت فيها معدلات انشار العدوى 900 إصابة لكل 100 الف ساكن وهو ما دفع رئيسة بلدية المكان الى المطالبة بتوفير تعزيزات امنية لفرض احترام الحجر الصحي الشامل .يذكر ان حجرا صحيا شاملا تم اقراره بكامل ولاية سوسة بداية من اليوم الاحد الى غاية يوم الاحد المقبل 11 جويلية الجاري وذلك على إثر تسجيل ظهور السلالة الهندية وتواصل ارتفاع نسق الإصابات بكامل معتمديات الولاية.