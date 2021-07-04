نجحت منذ يومين في الباكالوريا ... وفاة فتاة ال 18 سنة بعد اصابتها بكورونا

وات - فجعت مدينة القلعة الكبرى اليوم الاحد بوفاة فتاة تبلغ من العمر 18 سنة متأثّرة بإصابتها بفيروس كورونا وذلك يومين بعد نجاحها في مناظرة الباكالوريا وفق ما أكدته اليوم في في تصريح لــــ( وات ) رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة في سوسة حفصية العذاري.



وأضافت العذاري أن الفتاة توفيت اليوم بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشّاد بسوسة بعد أن تعكّرت حالتها الصحية وتعرّضت لتوقّف قلبها رغم انها لا تعاني من أية أمراض.





