سليانة: الوالي يعلن عن التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل الولاية لمدة أسبوع آخر

وات -

أعلن والي سليانة ورئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة، عبد الرزاق دخيل، اليوم الأحد في تصريح ل(وات) عن قرار التمديد في الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سليانة ومواصلة العمل بمقتضياته لمدة أسبوع آخر إبتداء من يوم غد الاثنين 5 جويلية وذلك على خلفية خطورة الوضع الوبائي بالجهة.وأفاد والي سليانة بأنه يستثنى من قرار الحجر الصحي الشامل الإمتحانات الوطنية والقطاعات الحيوية، مضيفا أن توقيت حظر الجولان سيتواصل من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا.كما شدد المسؤول الجهوي على منع التنقل خارج حدود الولاية إلا في الحالات القصوى، ومنع كل الاحتفالات والتظاهرات، إلى جانب غلق كافة الأسواق والمقاهي والحمامات والمطاعم، مؤكدا على ضرورة تطبيق الحجر الصحي الشامل، والإلتزام بالبروتوكول الصحي لكسر حلقات العدوى.يذكر أنه يتواصل العمل بمقتضيات الحجر الصحي الشامل بكامل معتمديات ولاية سليانة للأسبوع الثالث على التوالي أي منذ 20 جوان الفارط. وقد سجلت ولاية سليانة 4 إصابات بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، ومن بين المصابين طفلان يبلغان من العمر 3 و11 سنة.وقد تم مؤخرا إقرار مشاركة الوحدات العسكرية في الدوريات الأمنية المشتركة لفرض تطبيق الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان.