وزارة الشؤون الثقافية تصدر الأعمال الفائزة في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والناشىٔة والشباب

وات - أصدرت وزارة الشؤون الثقافية الأعمال الفائزة في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والناشىٔة والشباب لسنة 2020.
وقرّرت الوزارة توزيع هذه الإصدارات على كل المكتبات العمومية بمعدل نسختين عن كل فئة عمرية. وتأتي هذه المبادرة تثمينا للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف المكتبات العمومية من خلال نوادي الكتابة الأدبية التي يسهر على تأطيرها، علاوة على أمناء المكتبات، كتّاب وناشطون في الحقل الثقافي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
وفازت أعمال 34 مترشحا في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والنّاشىٔة والشّباب لسنة 2020، منها 13 عملا لفائزين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و12 سنة و16 عملا لمتوّجين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة. فيما بلغت أعمال المتوجين بين 19 و25 سنة، 6 أعمال.
وأعلنت وزارة الشؤون الثقافية، أيضا، أنّها ستشرع قريبا في نشر الأعمال الفائزة في المسابقة الخاصة بسنة 2021.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإصدارات إلى ترغيب النّاشئة في الكتابة والإبداع وأن يقرأ روّاد المكتبات لنظرائهم من مختلف ولايات الجمهورية وأن يسجلوا أسماءهم وكتاباتهم ضمن أرصدة شبكة المطالعة العمومية.
وقرّرت الوزارة توزيع هذه الإصدارات على كل المكتبات العمومية بمعدل نسختين عن كل فئة عمرية. وتأتي هذه المبادرة تثمينا للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف المكتبات العمومية من خلال نوادي الكتابة الأدبية التي يسهر على تأطيرها، علاوة على أمناء المكتبات، كتّاب وناشطون في الحقل الثقافي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.
وفازت أعمال 34 مترشحا في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والنّاشىٔة والشّباب لسنة 2020، منها 13 عملا لفائزين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و12 سنة و16 عملا لمتوّجين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة. فيما بلغت أعمال المتوجين بين 19 و25 سنة، 6 أعمال.
وأعلنت وزارة الشؤون الثقافية، أيضا، أنّها ستشرع قريبا في نشر الأعمال الفائزة في المسابقة الخاصة بسنة 2021.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإصدارات إلى ترغيب النّاشئة في الكتابة والإبداع وأن يقرأ روّاد المكتبات لنظرائهم من مختلف ولايات الجمهورية وأن يسجلوا أسماءهم وكتاباتهم ضمن أرصدة شبكة المطالعة العمومية.
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