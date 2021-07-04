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وزارة الشؤون الثقافية تصدر الأعمال الفائزة في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والناشىٔة والشباب

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 11:04 قراءة: 0 د, 47 ث
وات - أصدرت وزارة الشؤون الثقافية الأعمال الفائزة في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والناشىٔة والشباب لسنة 2020.

وقرّرت الوزارة توزيع هذه الإصدارات على كل المكتبات العمومية بمعدل نسختين عن كل فئة عمرية. وتأتي هذه المبادرة تثمينا للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف المكتبات العمومية من خلال نوادي الكتابة الأدبية التي يسهر على تأطيرها، علاوة على أمناء المكتبات، كتّاب وناشطون في الحقل الثقافي سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.


وفازت أعمال 34 مترشحا في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية للأطفال والنّاشىٔة والشّباب لسنة 2020، منها 13 عملا لفائزين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و12 سنة و16 عملا لمتوّجين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة. فيما بلغت أعمال المتوجين بين 19 و25 سنة، 6 أعمال.

وأعلنت وزارة الشؤون الثقافية، أيضا، أنّها ستشرع قريبا في نشر الأعمال الفائزة في المسابقة الخاصة بسنة 2021.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإصدارات إلى ترغيب النّاشئة في الكتابة والإبداع وأن يقرأ روّاد المكتبات لنظرائهم من مختلف ولايات الجمهورية وأن يسجلوا أسماءهم وكتاباتهم ضمن أرصدة شبكة المطالعة العمومية.



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