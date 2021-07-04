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طقس حارّ ودرجات حرارة دون تغيير

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 09:18 قراءة: 0 د, 21 ث
يكون الطقس، اليوم الاحد، حارّا مع سحب قليلة ثم مغيما جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية.

وتبقى درجات الحرارة دون تغيير لتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية وبين 40 و46 ببقية الجهات وتصل الى 49 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.


تهب الرّياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى بالجنوب الغربي بعد الظهر مع ظهور دواوير رملية محلية فيما يكون البحر قليل الاضطراب.

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