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منتخب الأواسط يغادر البطولة العربية

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 21:02 قراءة: 0 د, 16 ث
وات - تاهل المنتخب الجزائري للاواسط لكرة القدم الى الدور النهائي لكاس العرب للاواسط التي تختتم يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد فوزه على نظيره التونسي في نصف النهائي مساء اليوم بالقاهرة بنتيجة 2-صفر
وسجل للمنتخب الجزائري اللاعب محمد رفيق عمر د67 و77د
ويلاقي المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء المقبل نظيره السعودي في الدور النهائي






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