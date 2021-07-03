منتخب الأواسط يغادر البطولة العربية

وات - تاهل المنتخب الجزائري للاواسط لكرة القدم الى الدور النهائي لكاس العرب للاواسط التي تختتم يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد فوزه على نظيره التونسي في نصف النهائي مساء اليوم بالقاهرة بنتيجة 2-صفر
وسجل للمنتخب الجزائري اللاعب محمد رفيق عمر د67 و77د
ويلاقي المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء المقبل نظيره السعودي في الدور النهائي
وسجل للمنتخب الجزائري اللاعب محمد رفيق عمر د67 و77د
ويلاقي المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء المقبل نظيره السعودي في الدور النهائي
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