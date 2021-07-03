منتخب الأواسط يغادر البطولة العربية

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تاهل المنتخب الجزائري للاواسط لكرة القدم الى الدور النهائي لكاس العرب للاواسط التي تختتم يوم الثلاثاء المقبل وذلك بعد فوزه على نظيره التونسي في نصف النهائي مساء اليوم بالقاهرة بنتيجة 2-صفروسجل للمنتخب الجزائري اللاعب محمد رفيق عمر د67 و77دويلاقي المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء المقبل نظيره السعودي في الدور النهائي