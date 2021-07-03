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صول معدات طبية لمجابهة جائحة كوفيد-19

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 18:49 قراءة: 0 د, 24 ث
تحول وزير الصحة فوزي مهدي اليوم السبت 03 جويلية 2021 لمعاينة وصول شحنة من المعدات الطبية تتمثل بالخصوص في كميات هامة من أجهزة الإختبارات السريعة (Test rapide) وأجهزة إختبارات PCR لتقصي فيروس كورونا وذلك في شكل هبة بدعم من ألمانيا وجمهورية كوريا لتعزيز جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19 .

وقد تم تأمين نقل هذه المعدات الطبية من طرف برنامج الغذاء العالمي وذلك في نطاق معاضدة جهود الدول الأفريقية في مجابهة هذه الجائحة بالتنسيق مع المركز الافريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


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