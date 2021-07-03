كأس العرب لأقل من 20 عاما /ترشح منتخب السعودية الى النهائي على حساب نظيره المصري 3-2

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أصبح منتخب العربية السعودية لكرة القدم لأقلمن 20 عاما, أول متأهل للدور النهائي لكأس العرب للأمم 2021 للفئة, الجاريةبمصر بعد فوزه على نظيره المصري (3-2), الشوط الأول (2-1) في مباراة الدور تصف النهائي جمعت بينهما اليوم السبت بالقاهرة.و سجلت أهداف المباراة من طرف عبد الله الرديف (د 26) و عبد العزيز العليوه ( د 28) و صهيب زيد (د 69) للمنتخب السعودي, وسجل هدفي المنتخب المصري كل من أحمد الشريف (د 45+2) و أحمد عبد الله (د 51) .و سيواجه منتخب السعودية في المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء المقبل, المتأهل من مباراة, الجزائر - تونس, التي ستنطلق مساء اليوم على الساعة السابعة بتوقيت تونس .