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كأس العرب لأقل من 20 عاما /ترشح منتخب السعودية الى النهائي على حساب نظيره المصري 3-2

Publié le Samedi 03 Juillet 2021 - 18:43 قراءة: 0 د, 33 ث
وات - أصبح منتخب العربية السعودية لكرة القدم لأقلمن 20 عاما, أول متأهل للدور النهائي لكأس العرب للأمم 2021 للفئة, الجارية
بمصر بعد فوزه على نظيره المصري (3-2), الشوط الأول (2-1) في مباراة الدور تصف النهائي جمعت بينهما اليوم السبت بالقاهرة.
و سجلت أهداف المباراة من طرف عبد الله الرديف (د 26) و عبد العزيز العليوه ( د 28) و صهيب زيد (د 69) للمنتخب السعودي, وسجل هدفي المنتخب المصري كل من أحمد الشريف (د 45+2) و أحمد عبد الله (د 51) .
و سيواجه منتخب السعودية في المباراة النهائية المقررة يوم الثلاثاء المقبل, المتأهل من مباراة, الجزائر - تونس, التي ستنطلق مساء اليوم على الساعة السابعة بتوقيت تونس .



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