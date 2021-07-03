وزيرة المرأة تتعهد برفع مطالب جهة بنزرت للحد من انتشار فيروس كورونا الى رئاسة الحكومة

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طالب أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت خلال اجتماعهم الدوري الملتئم اليوم السبت بحضور وزيرة المرأة و الأسرة و كبار السن إيمان الزهواني هويمل الحكومة ووزارة الصحة بدعم الجهة بالاطار الطبي وشبه الطبي والعملة سواء في اطار حصة الجهة وطنيا أو في اطار الخدمة المدنيةكما شدد أعضاء اللجنة على التسريع في إنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي الصحي الى جانب فض إشكال تعطل إنجاز إعادة تهيئة وتجديد قسم التوليد والتفعيل الميداني الحقيقي وفق تعبيرهم لقرارات الغلق الشامل بالنسبة للجهات المجاورةمن جهتها تعهدت وزيرة المرأة برفع مختلف المطالب والملاحظات وأيضا المشاغل لرئيس الحكومة والتنسيق الجماعي لبحث الحلول العملية الواجبة للغرضوأضافت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة الإعلاميين بالمناسبة أن الوضع الوبائي بجهة بنزرت وعلى غرار بقية جهات البلاد مصنف بالخطير لا فتتا الى أن ما لاحظته خلال زيارتها لعدد من المناطق والفضاءات الاستشفائية ومراكز التلقيح يبعث على التفاؤل والتنويه خاصة بالعمل المشترك بين السلط الجهوية والمحلية والمكونات المجتمعية والمنظماتية والمؤسساتية وكل شبكات التطوع المحلية والجهويةوشددت بالمناسبة على ضرورة تحسين السياسة الاتصالية وتجديدها لتحفيز المواطن على الاستجابة لكل الإجراءات الوقائية والتنفيذية المتخذة بشأن مكافحة فيروس " كوفيد-19 مشيرة الى أن تونس اليوم هي في غنى عن كل التجاذبات ومن المهم الانكباب جماعيا على معالجة الوضع الصحي حسب تقديرهامن جهته أشار رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الى أبرز الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في مجال الوقاية من كورونا على مستوى الجهة على غرار الترفيع في عدد أسرة الأوكسيجين بالجهة من 195 سرير الى 300 سرير وتقوية الضغط الخاص بالأوكسيجين بمستشفى بنزرت وتدعيم المستشفى المحلي بجومين بعدد من التجهيزات الطبية الى جانب تهيئة 6 أقسام "كوفيد19 بالولاية وتخصيص 5 مليون دينار من المجلس الجهوي لتدعيم مستشفيات الجهةوللاشارة كانت وزيرة المرأة قد اطلعت قبل ذلك على سير عمل الفضاءات الاستشفائية بكل من معتمديتي العالية وبنزرت والإجراءات الوقائية المعلنة والمتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا و تقدم تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بالجهة بكل من معتمديتي ماطر وبنزرت الشمالية